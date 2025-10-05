ACTUALIZACIÓN: Este es el estado de salud de Mateo Levy luego del brutal impacto en el partido México vs Marruecos

El delantero de México Mateo Levy, quien encendió las alarmas HOY en el partido del Mundial Sub 20 entre México y Marruecos al recibir un brutal golpe, mantiene buen estado de salud, estable y en el protocolo propio de una conmoción cerebral que fue lo que sufrió en el partido.

La actualización hace que la afición de México, el ámbito del futbol y sus amigos junto a familiares respiren al tener esas últimas noticias. Y es que si bien se informó luego del choque que ya había recobrado el conocimiento y que estaba en atención médica acompañado de su familia, el último anuncio viene a dar una actualización.

Este es el mensaje de ACTUALIZACIÓN de Mateo Levy sobre su salud

“Mateo Levy estable. Conmoción cerebral. Está bajo protesta de conmociones y volverá paulatinamente a sus actividades deportivas”, acotó el mensaje de ACTUALIZACIÓN.

Mateo Levy, de solo 18 años de edad y quien levantó las alarmas en México , es probable que sea baja con la Selección Mexicana para el partido que viene en Octavos de Final, el cual será ante Chile y es que al extremo se busca cuidar su integridad física.

¿Cómo fue el impacto sobre Mateo Levy?

Mateo Levy sufrió ese peligroso contacto al minuto 27, y todo ocurrió cuando en un tiro de esquina, el jugador se levantó para rematar, cayó al césped y parece que hasta ese momento el jugador de ataque no tenía problemas, en una situación propia del futbol de lucha por el balón, pero el impacto llegó cuando un jugador en caída libre cae sobre el rostro del futbolista.

Precisamente ese momento, se releva en la imagen de la jugada, porque en la transmisión internacional de FIFA no se tuvo repetición ni mucho menos un acercamiento en un protocolo de cuidado al futbolista que esté lastimado.