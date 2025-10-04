México vs Marruecos: Alineaciones del partido de la Jornada 3 del Mundial Sub-20
La Selección Mexicana Sub-20 se enfrenta a Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un duelo que definirá el futuro del conjunto Azteca en el Mundial Sub-20 Chile 2025. El partido arranca a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
Ambas selecciones llegan en momentos distintos. Marruecos ya está clasificado a los octavos de final como líder del Grupo C con seis puntos, tras vencer a España (2-0) y Brasil (2-1). México, por su parte, suma dos empates (2-2 ante Brasil y 2-2 frente a España) y necesita una victoria para avanzar como segundo lugar. Un empate lo dejaría dependiendo de otros resultados.
Alineación de México Sub-20:
- Portero: Emmanuel Ochoa
- Defensas: Everardo López, César Bustos, Diego Ochoa, Diego Sánchez
- Mediocampistas: Obed Vargas, Gilberto Mora, César Garza
- Delanteros: Yael Padilla, Mateo Levy, Tahiel Jiménez
El técnico Eduardo Arce apuesta por mantener la base que ha dado buenos resultados en los dos primeros partidos. La figura indiscutible es Gilberto Mora, quien ha marcado cuatro goles en el torneo y se perfila como una de las revelaciones del certamen.
Alineación de Marruecos Sub-20:
- Portero: Ibrahim Gomis
- Defensas: Ilyass Mahsoub, Mohammed Kebdani, Ali Maamar
- Mediocampistas: Anas Tajaouart, Naim Byar, Saad El Haddad
- Delanteros: Younes Elbahraoui, Illias Boumassaoudi, Taha Majni, Mohamed Hamony
Aunque Marruecos ya tiene asegurado su pase, el técnico Mohamed Ouahbi no planea regalar nada. Se espera que mantenga a varios titulares, aunque podría dar descanso a algunos elementos clave.
Este partido será el primero entre México y Marruecos en una Copa del Mundo Sub-20. La Selección Mexicana buscará imponer su estilo ofensivo y aprovechar cualquier rotación del rival para asegurar su boleto a la siguiente fase.
