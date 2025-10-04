deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

ÚLTIMA HORA: México sufre BAJA de Mateo Levy ante Marruecos por conmoción cerebral

Durante el primer tiempo del juego de México ante Marruecos, Mateo Levy tuvo que abandonar el terreno de juego tras un fuerte choche, saliendo inmovilizado

Mateo Levy, jugador de la Selección Mexicana Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana ha sufrido una sensible baja durante la Copa del Mundo Sub-20. En el partido de México ante Marruecos, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos en Chile, Mateo Levy tuvo que abandonar el terreno de juego luego de haber sufrido un fuerte choche en el área del conjunto de ‘Los Leones del Atlas’.

Te puede interesar: México vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20

Tras ser atendido en la cancha, el futbolista de Cruz Azul tuvo que salir en camilla e inmovilizado, por lo que el sonido local del Estadio Elías Figueroa Brander y la Selección Mexicana anunciaron el protocolo por conmoción cerebral, motivo por el que Mateo Levy fue trasladado a un hospital para que se le realicen estudios y conocer su estado de salud. Ante la salida del jugador de La Máquina, Iker Fimbres ingresó a la cancha.

En el hospital y acompañado de su familia, Mateo Levy ya recuperó el conocimiento a espera de exámenes médicos.

Te puede interesar: ¡Con varias BAJAS! Chivas visita a Pumas con plantel INCOMPLETO

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×