ÚLTIMA HORA: México sufre BAJA de Mateo Levy ante Marruecos por conmoción cerebral

La Selección Mexicana ha sufrido una sensible baja durante la Copa del Mundo Sub-20. En el partido de México ante Marruecos, correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos en Chile, Mateo Levy tuvo que abandonar el terreno de juego luego de haber sufrido un fuerte choche en el área del conjunto de ‘Los Leones del Atlas’.

Tras ser atendido en la cancha, el futbolista de Cruz Azul tuvo que salir en camilla e inmovilizado, por lo que el sonido local del Estadio Elías Figueroa Brander y la Selección Mexicana anunciaron el protocolo por conmoción cerebral, motivo por el que Mateo Levy fue trasladado a un hospital para que se le realicen estudios y conocer su estado de salud. Ante la salida del jugador de La Máquina, Iker Fimbres ingresó a la cancha.

En el hospital y acompañado de su familia, Mateo Levy ya recuperó el conocimiento a espera de exámenes médicos.

#Sub20 |⏱️32' Cambio de nuestro equipo.



Sale Mateo Levy tras activarse el protocolo de conmoción cerebral.



Entra Iker Fimbres.

🇲🇽0-0 🇲🇦#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

