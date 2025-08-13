No dejó buenos recuerdos en Pumas, vale 3 millones y hoy podría jugar la Champions League

Pumas está intentando afianzarse en la Liga BBVA MX, pero no consigue ser regular en este inicio del Apertura 2025. Efraín Juárez no estuvo contento con que su portero fuera figura ante Necaxa , tras el empate 1-1. Y es que Keylor Navas llegó para ser la estrella de la portería del club universitario, tras la salida de Álex Padilla. El golero español nacionalizado mexicano regresó al Athletic Club de Bilbao y ahora su carrera podría dar un giro de 180 grados.

A pesar de que no dejó buenos recuerdos en Pumas, ahora Álex Padilla es el segundo portero del Athletic Club, por detrás de Unai Simón. Resulta que el mexicano podría ver minutos en la Copa del Rey y ante una posible ausencia del guardameta titular, estará ahí para ocupar su lugar. Esta temporada, el equipo español jugará la UEFA Champions League, por lo que podría debutar allí. Por otro lado, una leyenda de Pumas levantó la mano para dirigir el equipo de la UNAM .

X: @PumasMX Álex Padilla podría jugar la Champions League tras salir de Pumas

¿Hasta cuándo tiene contrato Álex Padilla en Athletic Club de Bilbao?

Luego de haber jugado seis meses en Pumas, Álex Padilla regresó a España ya que el Athletic Club es dueño de su ficha. De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el portero mexicano tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2029. Por otro lado, su ficha está tasada en 3 millones de euros, siendo su máximo histórico.

¿Cómo fue el paso de Álex Padilla por Pumas?

Álex Padilla llegó a México en enero de 2025 y a lo largo de su estadía en Pumas, disputó 18 partidos durante el primer semestre del año. Sin embargo, su paso por el club universitario no fue el mejor, pues recibió 26 goles y sólo pudo mantener la valla invicta en 4 oportunidades. Cabe destacar que Padilla tiene como objetivo jugar el Mundial 2026 con México, aunque los pocos minutos que tendrá en Athletic Club pueden jugarle en contra.