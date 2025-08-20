Un día salvó a Chivas del descenso, fue suspendido por dopaje y su equipo fue desafiliado por algo terrible

Erick “Cubo” Torres fue el jugador que salvó a Chivas del descenso en 2015 y desde entonces su carrera fue de más a menos pasando sin pena ni gloria en varios equipos de la Liga BBVA MX, MLS y hasta en Centroamérica, donde dio positivo a dopaje, por lo que fue suspendido. No obstante, este 2025 regresó a las canchas y lo iba a hacer con Guanacasteca, pero fue desafiliado por temas administrativos .

“Cubo” surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, club al que le regresaría el favor de debutarlo en Primera División, pues una década atrás el club tenía problemas deportivos y estuvo a punto de descender sino fuera por su canterano, quien reveló en una entrevista para TV Azteca Deportes su anhelo de llegar a la Selección Mexicana .

Así fue el día que Erick "Cubo" Torres salvó a Chivas del descenso

Erick “Cubo” Torres se vistió de héroe en un partido crucial para Chivas. El 14 de marzo de 2015 el Rebaño se midió ante Puebla en un duelo que, de perderlo, el club sentenciaría su descenso. Las acciones arrancaron a favor de los poblanos al abrir el marcador al minuto 28, situación que generó pánico entre los aficionados e integrantes del equipo.

No obstante, el delantero marcó un doblete para darle la vuelta al marcador y el triunfo que tanto necesitaba Guadalajara. Con los goles de Erick, Chivas se salvó del descenso y de consumar un gran fracaso, pues en 119 años de historia nunca ha perdido la categoría.

¿Cómo fue la suspensión de Erick “Cubo” Torres por dopaje?

Erick “Cubo” Torres iba a ser jugador del Herediano de Costa Rica en enero de 2024, pero el contrato se vino para abajo cuando dio positivo a una prueba antidopaje por clostebol. El mexicano argumentó que utilizó la sustancia por una uña enterrada, pero no se salvó del castigo.

Torres fue suspendido por 2 años, pero después de apelar la decisión en el TAS se redujo a tan solo 8 meses, por lo que el jugador cumplió con la sanción en mayo de este 2025 y su regreso lo haría con Guanacasteca, pero fue desafiliado por temas administrativos.

“Cubo” actualmente es jugador del Sporting FC, club al que pertenece desde julio de este año y con el que tratará de recuperar el tiempo perdido tras la suspensión por dopaje y retomar a sus 32 años el gran nivel que un día mostró.