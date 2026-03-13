Una máquina de presionar: llegó de Argentina y hoy es el mejor jugador del Clausura 2026

Mientras que un entrenador argentino aseguró que la Liga BBVA MX es mejor que la Liga Profesional (Argentina), un futbolista con pasado en el futbol argentino está liderando una estadística impresionante y es el mejor jugador en el Clausura 2026 mexicano. Además, destaca que no juega en ninguno de los equipos que lideran la tabla.

Así como un refuerzo ha salvado al Club América en el Clausura 2026, lo mismo ocurre con Necaxa, que está teniendo un rendimiento mejor al esperado gracias a que cuenta con Tomás Badaloni, delantero que tiene una estadística increíble en lo que va de este torneo del futbol mexicano. El argentino de 25 años es una revelación total.

Tomás Badaloni, la carta de la victoria de Necaxa en el Clausura 2026

De acuerdo a Statiskicks, sitio que se especializa en reunir estadísticas curiosas del futbol mexicano, Tomás Badaloni es el jugador con más se desgastan presionando al rival en el Clausura 2026. Con 38 presiones en las 10 jornadas disputadas, el delantero centro de 25 años brilla en la Liga MX y es una carta importante para el juego de los Rayos.

TE PUEDE INTERESAR:



En un equipo que ha marcado 11 goles en 10 partidos jugados, el nivel de Badaloni es espectacular, puesto que lleva 2 goles y una asistencia en los 10 duelos (titular en 6 de ellos). Además, claro, aporta una presión que ningún otro ha conseguido contando a todos los equipos de la Liga BBVA MX, lo que demuestra su compromiso.

De Argentina a Necaxa por un precio bajísimo

Tomás Badaloni le costó apenas un millón de dólares a Necaxa en julio de 2024 y desde entonces fue sumando cada vez más partidos jugados y un mejor rendimiento. En total, el argentino lleva 13 goles en 61 partidos jugados (apenas 26 de titular). Además, ha sumado 2 asistencias y solo 4 amarillas a pesar de ser el que más presiona en México.

Necaxa compró la ficha de Badaloni a Godoy Cruz de Mendoza, club donde se formó el joven delantero. Además, el argentino también pasó por Tigre, un equipo de la zona norte del Gran Buenos Aires.