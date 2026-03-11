Entrenador argentino de la Liga BBVA MX se sinceró y dijo que México es mejor que Argentina en futbol

Mientras un ex DT de la Liga BBVA MX hoy es todo un ídolo en una liga exótica, hay un entrenador argentino que es tendencia debido a una opinión muy particular que lanzó sobre el futbol. Pues aseguró que México es mejor que Argentina en este deporte, al menos en lo que refiere a las ligas locales.

Resulta que en una reciente entrevista, Nicolás Larcamón sorprendió a todos con sus declaraciones. Pues el entrenador de Cruz Azul –equipo perjudicado por la organización– aseguró que la Liga MX está por encima de la Liga Profesional (Argentina) en la actualidad y lo fundamentó con el nivel de los futbolistas.

Lo que dijo el DT argentino, Nicolás Larcamón, sobre el futbol en Argentina y México

“¿Liga argentina o liga mexicana? Yo hoy creo sin dudas la liga mexicana. Hoy el momento de los equipos más fuertes de la Argentina no es el mejor y los 4 o 5 equipos de mayor inversión de acá de México, hoy competitivamente tienen jugadores de una talla que en Argentina no abundan”, expresó Larcamón.

TE PUEDE INTERESAR:



Nicolás Larcamón también puso a la Liga BBVA MX por encima de la MLS

Del mismo modo, también puso a la Liga MX por encima de la MLS. “El futbol mexicano es mejor, salvo la Leagues Cup, donde las condiciones están dadas para que los equipos mexicanos pierdan. Nos mandan a entrenar a donde a ellos les conviene. Te hacen viajar por todo el país, ir de visitante, con su afición, su cancha, su localía”, contó.

¿LIGA MX O LIGA ARGENTINA? LARCAMÓN RESPONDE ⚽🔥



Para Nicolás Larcamón, hoy la Liga MX es más competitiva que la liga argentina, destacando la inversión y la calidad de jugadores en los equipos más fuertes del fútbol mexicano. 👀



Además, aseguró que el fútbol mexicano sigue… pic.twitter.com/4mSyjJkkWf — Vamos.Show (@vamos_show) March 10, 2026

Y, en diálogo con Vamos Show, agregó: “Pero en lo que a Concachampions refiere, está muy marcada la tendencia en favor de los equipos mexicanos”.

Principales diferencias entre la Liga MX y la Liga Profesional (Argentina)