Entrenador argentino de la Liga BBVA MX se sinceró y dijo que México es mejor que Argentina en futbol
El director técnico que dirige a un equipo que brilla en el Clausura 2026 ha puesto por encima al futbol mexicano
Mientras un ex DT de la Liga BBVA MX hoy es todo un ídolo en una liga exótica, hay un entrenador argentino que es tendencia debido a una opinión muy particular que lanzó sobre el futbol. Pues aseguró que México es mejor que Argentina en este deporte, al menos en lo que refiere a las ligas locales.
Resulta que en una reciente entrevista, Nicolás Larcamón sorprendió a todos con sus declaraciones. Pues el entrenador de Cruz Azul –equipo perjudicado por la organización– aseguró que la Liga MX está por encima de la Liga Profesional (Argentina) en la actualidad y lo fundamentó con el nivel de los futbolistas.
Lo que dijo el DT argentino, Nicolás Larcamón, sobre el futbol en Argentina y México
“¿Liga argentina o liga mexicana? Yo hoy creo sin dudas la liga mexicana. Hoy el momento de los equipos más fuertes de la Argentina no es el mejor y los 4 o 5 equipos de mayor inversión de acá de México, hoy competitivamente tienen jugadores de una talla que en Argentina no abundan”, expresó Larcamón.
Nicolás Larcamón también puso a la Liga BBVA MX por encima de la MLS
Del mismo modo, también puso a la Liga MX por encima de la MLS. “El futbol mexicano es mejor, salvo la Leagues Cup, donde las condiciones están dadas para que los equipos mexicanos pierdan. Nos mandan a entrenar a donde a ellos les conviene. Te hacen viajar por todo el país, ir de visitante, con su afición, su cancha, su localía”, contó.
Y, en diálogo con Vamos Show, agregó: “Pero en lo que a Concachampions refiere, está muy marcada la tendencia en favor de los equipos mexicanos”.
Principales diferencias entre la Liga MX y la Liga Profesional (Argentina)
LIGA
Liga BBVA MX (México)
Liga Profesional (Argentina)
Cantidad de equipos
18
30
Formato de torneo
Dos torneos cortos con fase liga + playoffs
Dos torneos cortos con dos grupos de 15 + playoffs
Campeón Clausura
Sí, a mitad de año
Sí, a fin de año
Campeón Apertura
Sí, a fin de año
Sí, a mitad de año.
Campeón de liga
No
Sí, a fin de año contando solo fase regular de Apertura + Clausura
Nivel continental
México domina la Concacaf Champions Cup
Argentina quedó a la sombra de Brasil en la Conmebol Libertadores
Cantidad de copas nacionales
2 por año
1 por año
Cantidad de “Supercopas”
1 por temporada
3 por temporada