Entrenador argentino de la Liga BBVA MX se sinceró y dijo que México es mejor que Argentina en futbol

El director técnico que dirige a un equipo que brilla en el Clausura 2026 ha puesto por encima al futbol mexicano

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras un ex DT de la Liga BBVA MX hoy es todo un ídolo en una liga exótica, hay un entrenador argentino que es tendencia debido a una opinión muy particular que lanzó sobre el futbol. Pues aseguró que México es mejor que Argentina en este deporte, al menos en lo que refiere a las ligas locales.

Resulta que en una reciente entrevista, Nicolás Larcamón sorprendió a todos con sus declaraciones. Pues el entrenador de Cruz Azul –equipo perjudicado por la organización– aseguró que la Liga MX está por encima de la Liga Profesional (Argentina) en la actualidad y lo fundamentó con el nivel de los futbolistas.

Nicolás Larcamón tiene una sola estrategia para Liga BBVA MX y Concachampios... espera que le resulte

Lo que dijo el DT argentino, Nicolás Larcamón, sobre el futbol en Argentina y México

¿Liga argentina o liga mexicana? Yo hoy creo sin dudas la liga mexicana. Hoy el momento de los equipos más fuertes de la Argentina no es el mejor y los 4 o 5 equipos de mayor inversión de acá de México, hoy competitivamente tienen jugadores de una talla que en Argentina no abundan”, expresó Larcamón.

Nicolás Larcamón también puso a la Liga BBVA MX por encima de la MLS

Del mismo modo, también puso a la Liga MX por encima de la MLS. “El futbol mexicano es mejor, salvo la Leagues Cup, donde las condiciones están dadas para que los equipos mexicanos pierdan. Nos mandan a entrenar a donde a ellos les conviene. Te hacen viajar por todo el país, ir de visitante, con su afición, su cancha, su localía”, contó.

Y, en diálogo con Vamos Show, agregó: “Pero en lo que a Concachampions refiere, está muy marcada la tendencia en favor de los equipos mexicanos”.

Principales diferencias entre la Liga MX y la Liga Profesional (Argentina)

LIGA

Liga BBVA MX (México)

Liga Profesional (Argentina)

Cantidad de equipos

18

30

Formato de torneo

Dos torneos cortos con fase liga + playoffs

Dos torneos cortos con dos grupos de 15 + playoffs

Campeón Clausura

Sí, a mitad de año

Sí, a fin de año

Campeón Apertura

Sí, a fin de año

Sí, a mitad de año.

Campeón de liga

No

Sí, a fin de año contando solo fase regular de Apertura + Clausura

Nivel continental

México domina la Concacaf Champions Cup

Argentina quedó a la sombra de Brasil en la Conmebol Libertadores

Cantidad de copas nacionales

2 por año

1 por año

Cantidad de “Supercopas”

1 por temporada

3 por temporada

