Exjugador del Chelsea reveló que sufre una rara enfermedad y solo le quedan “días de vida”

Lamisha Musonda, exjugador del Chelsea y retirado desde 2020, conmocionó al fútbol con un testimonio desgarrador en redes sociales donde afirma estar al borde de la muerte y que le quedan “solo unos días de vida”. Su mensaje no solo golpeó por la crudeza, sino por el tono de despedida con el que describe una batalla personal que, según él, llegó a un punto límite debido a una rara enfermedad.

En su publicación, Musonda reconoce que su salud es crítica, que está luchando por sobrevivir, y que su familia vive con él cada instante de esta situación. También explica que su ausencia en redes se debía a este proceso y pide apoyo y oraciones, dejando claro que atraviesa una etapa de máxima vulnerabilidad.

Musonda habla de dolor, de altibajos y de lo que significa asumir que el final podría estar cerca, mientras recuerda con gratitud a la gente que lo acompañó. En ese mismo texto, menciona que los últimos dos años han sido particularmente difíciles, dando a entender que el deterioro no es reciente, sino una carga prolongada que ahora se volvió pública.

¿Qué se sabe de la enfermedad de Lamisha Musonda?

Hasta ahora, el propio Musonda no revela el diagnóstico específico ni detalla el tipo de enfermedad que padece. Lo único confirmado por su declaración es que se trata de una condición grave , aparentemente sin cura y con un estado crítico que, según él, podría dejarle apenas unos días.

Ese vacío de información médica ha disparado especulaciones, pero no existe un reporte oficial difundido que permita afirmar si se trata de cáncer, una enfermedad autoinmune, una insuficiencia orgánica u otra patología concreta. Por lo mismo, lo prudente es ceñirse a lo que el exfutbolista comunicó: que su prioridad es “recuperar su salud”, aunque el escenario sea extremadamente adverso.

En su mensaje también se lee un componente emocional muy fuerte: Musonda lamenta que quizá no alcance a agradecer en persona a quienes marcaron su vida. Aun así, subraya que no se rendirá “hasta su último aliento”, una frase que resume la dimensión humana del caso y explica por qué el tema escaló tan rápido en el entorno futbolero.

¿En qué equipos jugó Musonda?

En lo deportivo, el recorrido de Musonda tuvo paradas importantes en Europa, ya que militó en el Anderlecht antes de llegar al Chelsea. Aunque no se reportan títulos específicos en la información disponible, ese salto a un club de la Premier League suele ser, para muchos futbolistas, la cima de una carrera y un sello de élite.

Además, su historia incluye una etapa en el fútbol español, donde jugó en Llagostera y Palamós, experiencias que lo conectaron con el balompié de ascenso y con un contexto competitivo distinto al de las grandes ligas. Finalmente, se retiró en 2020, cerrando su trayectoria profesional antes de que este drama personal saliera a la luz.

El apellido Musonda también resuena por su hermano Charly, quien igualmente pasó por el Chelsea y llegó a jugar en LaLiga con Real Betis y Levante. Ese detalle amplifica el impacto de la noticia, porque coloca nuevamente a la familia en el foco internacional, aunque esta vez por una razón que trasciende lo deportivo.

