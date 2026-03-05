La selección top que acaba de PERDER a su director técnico a menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

A menos de 100 días de que arranque la Copa del Mundo del 2026, una de las selecciones más fuertes y en las que se tienen grandes expectativas como lo es Marruecos se habría quedado sin el entrenador Walid Regragui, alertando sobre las complicaciones que tendrá esta selección por no tener timonel con tan poco tiempo de distancia.

Te podría interesar: Se abre socavón junto al Estadio Azteca y provoca caída de un camión

Aunque no hay una confirmación de momento, autoridades de Marruecos no escondieron que existe un movimiento y restaron importancia destacando que lo que es relevante es el "trabajo institucional" y no lo que realiza una persona en solitario.

Walid Regragui quien había llevado a Marruecos a la Semifinal en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y lo que paulatinamente los ha instalado en el octavo sitio del ranking mundial de la FIFA, estaría ya fuera con las maletas listas y a nada de aparecer un anuncio sobre su partida.

Te podría interesar: México va por otro Mundial y todo apunta al 2029

Además de esos logros, fue subcampeón en la Copa Africana de Naciones perdiendo la Final ante Senegal por 1-0 en el pasado mes de enero, por lo que parecía que la sinergia y momento eran ideales para llegar al Mundial.

Mohamed Ouahbi, el posible relevo en la dirección técnica de Marruecos

Mohamed Ouahbi, el entrenador que hizo campeón a Marruecos en el Mundial Sub 20 en octubre del año pasado, sería quien tome la estafeta a 100 días, en contrareloj para lograr hacer un buen papel que esté a la altura de este combinado que destaca en los primeros 10 del ranking mundial.

Alto directivo de Marruecos, pide tener atención a la Selección y no a un personaje en solitario

El presidente de la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa fue cuestionado sobre esos posibles cambios y subrayó que el trabajo importante es el institucional y explicó que, todo lo sucedido en torno al entrenador se aclarará en breve, así como los mecanismos de trabajo que se avecinan, revelando que en efecto hay una modificación.