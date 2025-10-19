deportes
Argentina 0-2 Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Final del Mundial Sub-20, hoy domingo 19 de octubre; marcador online y por internet

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado de la gran final del Mundial Sub-20 Argentina vs Marruecos hoy domingo 19 de octubre del 2025

Iván Vilchis
Selección Azteca
Este domingo 19 de octubre del 2025, llega a su final el Mundial Sub-20 y se decide al nuevo campeón con el partido de Argentina vs Marruecos.

El encuentro se va a disputar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Argentina llega como una de las favoritas al tener seis victorias consecutivas en el torneo. Eliminó a Nigeria en Octavos de final, a México en Cuartos y derrotó por la mínima a Colombia en las semifinales.

Por otra parte, Marruecos llega de eliminar en octavos a Corea del Sur, en cuartos Estados Unidos y en semifinales lograron avanzar en penales al vencer a Francia 5-4.

