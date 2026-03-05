Se abre socavón junto al Estadio Azteca, en día de inspección de los avances de la obra de remodelación

Este jueves 5 de marzo, un socavón se abrió justo en la calle que rodea el Estadio Azteca ocasionando la caída dentro del agujero de un camión repartidor de refrescos y que coincidió con una visita de inspección de representantes de FIFA, con de autoridades de diferentes sectores en Méxicoen el Estadio rumbo al evento de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA.

La apertura de ese hoyo no sucedió como tal en el Estadio Azteca, sino en la perifería, pues en la escena se podía observar el estacionamiento, la estructura que lo delimita y propiamente el Estadio Ciudad de México, llamado así para el Mundial que arranca en casi tres meses.

Te podría interesar: Se pospone partido de Julián Quiñones en Arabia Saudita por los conflictos bélicos

Por el socavón no hubo heridos o daños que lamentar, y solamente una congestión vial en la zona, en un día especial, pues a través de Twitter, Protección Civil anunció que había una inspección en los trabajos del recinto deportivo.

Te podría interesar: México levanta la mano para organizar un Mundial en el 2029

#Nacionales | 🚨❗A menos de 100 días del Mundial 2026, los baches aquejan a la periferia del Estadio Banorte en el Circuito Estadio Azteca y San Alejandro.



📹 Redes pic.twitter.com/8rs33PIeOZ — Plano Informativo Aguascalientes (@planoags) March 5, 2026

La cuenta de Protección Civil recalcó que representantes y autoridades de FIFA realizaron un recorrido de verificación, que forma parte de la agenda de trabajos y protocolos de seguridad, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ese socavón se suma a las adecuaciones, trabajos de mantenimiento y remodelación en el entorno al coloso en el que el 11 de junio, México se enfrentará ante Sudáfrica en el banderazo iniciar del Mundial 2026.

Te podría interesar: ¡OFICIAL! Sí habrá partidos en México en la Leagues Cup 2026