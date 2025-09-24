deportes
The Undertaker: ¿Cuál es su nombre real, cuántos años tiene y cuáles fueron sus mejores momentos como luchador?

The Undertaker es, sin duda, una de las leyendas más grandes en la historia de la WWE. ¿Quieres saber un poco más respecto a este curioso luchador?

the-undertaker-nombre-real-edad-mejores-momentos-luchador.jpg
Instagram: The Undertaker
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Existen nombres que se quedarán por siempre en la historia de la WWE, pues sin ellos la empresa de Wrestling más grande del mundo no sería lo que es hoy en día. Uno de ellos es precisamente el de The Undertaker , quien en la actualidad parte como un elemento clave en la idea de potenciar la marca de la AAA en Estados Unidos.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Hoy en día su puesto en la WWE es mucho más estratégico y administrativo; sin embargo, en su etapa como luchador profesional The Undertaker llegó a ser considerado el mejor de todos los tiempos. Por ende, es preciso que conozcas más respecto a él, como por ejemplo, su nombre real.

¿Cuál es el nombre real de The Undertaker y cuántos años tiene?

Nacido el Houston Texas el 4 de marzo del año 1965, Mark William Calaway ha logrado trascender como uno de los personajes más espectaculares en la historia del Wrestling a través de The Undertaker, quien es, sin duda, uno de los 5 luchadores más importantes dentro de la WWE.

The Undertaker, con 60 años de edad, puede presumir de ser una leyenda viviente del entretenimiento deportivo norteamericano. Curiosamente antes de su etapa con este personaje, Mark Calaway probó suerte con otros nombres como Texas Red, Commando, Mark Callous, Dice Morgan y The Punisher, ninguno con el mismo éxito que el último.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de The Undertaker en la WWE?

Posiblemente, los mejores momentos de The Undertaker en la WWE se dieron en la racha de cuatro combates consecutivos que tuvo en Wrestlemania ante Shawn Michaels y Triple H hace algunos años. Estos no solo significaron la despedida del “Chico Rompecorazones” del ring, sino también elevó a “El Enterrador” a lo más alto al destronar a dos de los mejores de la industria.

La espectacular rivalidad que fraguó con Kane durante varios años también toca los corazones de sus miles de fanáticos, así como la dolorosa derrota que protagonizó con Brock Lesnar y que significó, con ello, el fin de su racha en la historia de Wrestlemania.

Y si bien son muchos los momentos de The Undertaker en la WWE, ya estando inactivo le tocó participar en Wrestlemania 40 al ser el verdugo de The Rock, en lo que significó el campeonato de Cody Rhodes a manos de Roman Reigns.

El día que The Undertaker sorprendió a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Fue a inicios del año pasado cuando The Undertaker sorprendió al hacer su entrada en el Kingdom Arena de Arabia Saudita para entregar el balón antes del inicio del encuentro amistoso entre el Al Hilal y el Al Nassr, por lo que, durante unos minutos, compartió el mismo escenario que un Cristiano Ronaldo que no creía lo que veía en ese momento.

