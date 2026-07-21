Gilberto Mora está en la mira de este club de la Bundesliga y una figura alemana lo reveló

El futuro de Gilberto Mora sigue generando expectativa tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El joven mediocampista continúa despertando interés en Europa y, en las últimas horas, una figura histórica del futbol alemán reveló que un club de la Bundesliga ya lo sigue de cerca.

Gilberto Mora parece generar interés de equipos de Europa. La nueva información llegó por voz de Lothar Matthäus, campeón del mundo con Alemania. El exfutbolista aseguró que el jugador de Xolos de Tijuana forma parte del radar de varios equipos europeos y mencionó a uno de los clubes más importantes de la Bundesliga.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

Gilberto Mora está en la mira del Borussia Dortmund

En una columna publicada en el diario alemán BILD, Matthäus destacó el rendimiento del mexicano durante el Mundial y afirmó que el Borussia Dortmund ya sigue de cerca su evolución.

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“Mora, el mexicano de 17 años, jugó cinco partidos en este Mundial. Es el gran talento de México y ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha extendido sus antenas hacia él”, escribió el exjugador alemán.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Además, Matthäus consideró que la llegada del futbolista a la Bundesliga sería positiva para el campeonato alemán. Según explicó, contar con un talento mexicano ayudaría a aumentar nuevamente el interés del público de México por esa liga.

Lothar Matthäus elogia al mexicano

Durante la Copa del Mundo, Mora se convirtió en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial, al participar con 17 años y 240 días. Su desempeño incrementó las versiones sobre un posible salto al futbol europeo en los próximos mercados de fichajes.

|MEXSPORT

Antes del torneo, Xolos de Tijuana renovó el contrato del mediocampista hasta finales de 2029. Sin embargo, el club informó que el nuevo acuerdo incluye un mecanismo para facilitar una futura transferencia a Europa, siempre que llegue una oferta que cumpla las condiciones establecidas.

El interés europeo por Gilberto Mora sigue creciendo

Borussia Dortmund no es el único club relacionado con el juvenil mexicano. En semanas recientes también surgieron reportes que vinculan a Liverpool, Manchester United y Manchester City con un posible seguimiento al futbolista.

Por ahora, no existe una oferta oficial ni negociaciones confirmadas. Sin embargo, las declaraciones de Lothar Matthäus refuerzan la expectativa sobre el futuro de Gilberto Mora, el joven mexicano con mayor proyección internacional.

