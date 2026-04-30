Uno por uno: estos resultados necesita Toluca para remontar ante LAFC

Mientras que desde Azteca Deportes le pedimos a la IA que realice 100 simulaciones para saber qué equipos jugarán la final de la Concachampions, lo cierto es que el Toluca la tiene un poco más difícil que Tigres para pasar de semifinales en la Concacaf Champions Cup. Pues a los Diablos Rojos hay muchos resultados que harían que se quede fuera de competencia ante LAFC.

Así como Marcel Ruiz sorprendió a todos en la Concachampions, lo concreto es que los de Antonio “el Turco” Mohamed necesitan ganar sí o sí ante LAFC para poder avanzar a la gran final del torneo continental. Además, no cualquier victoria depositaría a los Diablos Rojos en el duelo definitivo, sino que hay algunos condicionantes que lo perjudican.

Con gol de último minuto, Los Ángeles se llevan la ventaja |MEXSPORT

¿Qué resultados le darían la clasificación a Toluca ante LAFC en la Concachampions?

Toluca remontará si le gana 1-0 a LAFC, gracias al gol de visitante convertido en California.

le gana 1-0 a LAFC, gracias al gol de visitante convertido en California. Toluca remontará si le gana por dos o más goles de diferencia a LAFC (2-0, 3-1, 4-2, etc.).

le gana por dos o más goles de diferencia a LAFC (2-0, 3-1, 4-2, etc.). Toluca remontará y llevará el duelo a penales si le gana 2-1 a LAFC en el Estadio Nemesio Diez.

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¿Qué resultados provocarían que Toluca pierda ante LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026?

Toluca será eliminado por LAFC si gana por un gol de diferencia con más de un tanto en contra (3-2, 4-3, etc.).

por LAFC si gana por un gol de diferencia con más de un tanto en contra (3-2, 4-3, etc.). Toluca será eliminado por LAFC si empata por cualquier resultado (0-0, 1-1, 2-2, etc.).

por LAFC si empata por cualquier resultado (0-0, 1-1, 2-2, etc.). Toluca será eliminado por LAFC si pierde por cualquier resultado.

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¿Cuándo juegan la semifinal de vuelta Toluca y LAFC por la Concachampions 2026?

El encuentro de semifinal de vuelta entre Toluca y LAFC está pactado para el próximo miércoles 6 de mayo desde las 7:30 p.m. (tiempo del Centro de México) en “La Bombonera”, el Estadio Nemesio Diez. Allí se definirá qué equipo avanza a la final. Además, ya se conocerá el rival, ya que la otra semi (Tigres vs. Nashville) se juega un día antes, el martes 5 de mayo.

