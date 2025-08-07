¡GRANDES NOTICIAS! Pitcher mexicano muy cerca de volver a lanzar en la MLB

José Urquidy, el lanzador derecho sinaloense de 30 años, se encuentra a punto de concretar su esperado retorno a las Grandes Ligas tras una prolongada ausencia derivada de la cirugía de reconstrucción del ligamento colateral cubital (Tommy John) a la que se sometió en mayo de 2024.

Urquidy, quien inició su carrera en 2019 con los Houston Astros y acumuló un registro de 27 victorias y 16 derrotas con efectividad de 3.98 en 405 innings durante cinco temporadas con la franquicia texana, pactó un contrato de liga menor con los Detroit Tigers el 8 de marzo de 2025, que incluye un salario de 1 millón de dólares y una opción por parte del club para la temporada 2026 valorada en cuatro millones más bonificaciones por desempeño.

Tras una primera fase de rehabilitación que lo llevó a lanzar en ligas menores de Houston durante la segunda mitad de 2024, Urquidy se unió al campamento de primavera de los Tigers a inicios de marzo de este año y, desde entonces, ha seguido un estricto plan de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de Detroit. De acuerdo a reportes del 1 de agosto de 2025, el mexicano espera iniciar esta misma semana su asignación de rehabilitación oficial en el sistema de ligas menores de la organización, con la posibilidad de reportarse tanto en la categoría de Doble A con Erie SeaWolves como en la de Triple A con Toledo Mud Hens, conforme avance en su control de las sensaciones en el codo derecho y retome progresivamente su manejo de la recta y sus lanzamientos rompientes.

¿Qué rol tendrá José Urquidy cuando vuelva a las Grandes Ligas?

El primer paso de esta fase final de recuperación ya se dio el pasado 3 de agosto, cuando Detroit envió a Urquidy a la sucursal de Single A en Lakeland Flying Tigers para su primer trabajo de temporadas de rehabilitación, en el que se estima realice de tres a cinco salidas antes de ser evaluado para ascenderlo al roster activo de Grandes Ligas. La actuación del sinaloense en este tramo será clave para determinar si regresará como abridor, rol que desempeñó en 70 de sus 79 aperturas en MLB, o si, ante la profundidad de la rotación de los Tigers, quienes cuentan con Tarik Skubal, Jack Flaherty, Casey Mize, Charlie Morton y el novato Troy Melton, será utilizado primero como relevo largo o en situaciones de alto apremio.

¿Por qué es tan importante para los Detroit Lions el regreso de José Urquidy?

La posible reincorporación de Urquidy hacia finales de agosto o comienzos de septiembre cobra especial relevancia para Detroit, que pelea por el liderato de la División Central de la Liga Americana y necesita ampliar su arsenal de brazos confiables de cara a la recta final de la temporada. Además, la versatilidad del mexicano, quien sumó efectividad de 2.08 en 13 apariciones de postemporada y se convirtió en el primer lanzador nacido fuera de Estados Unidos con dos victorias en Serie Mundial aporta un plus de experiencia en momentos de máxima presión. El regreso de José Urquidy no solo supone un espaldarazo para el bullpen y la rotación de los Tigers, sino también un estímulo para la legión mexicana en el béisbol profesional norteamericano

