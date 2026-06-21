Uruguay 0-0 Cabo Verde: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY domingo 21 de junio, partido del Grupo H del Mundial 2026; marcador online

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Uruguay se mide a Cabo Verde en la Fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Marcelo Bielsa, el cuadro de 'La Celeste' encara el partido luego de haber empatado ante Arabia Saudita en la Jornada 1.

Del otro lado, Cabo Verde llega de sorprender al mundo tras haber igualado sin goles frente a España, cuadro que es uno de los favoritos para llegar a la cita del 19 de julio en Nueva Jersey. Con Vozinha como la gran figura del equipo, la escuadra debutante hizo su primer punto en la historia.

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