Es mexicana, juega en Polonia y es parte del equipo ideal de la temporada

Salir por oportunidades es algo que el mexicano ha tenido que hacer para encontrar la gloria. En el caso de los deportes, es común conocer de mujeres y hombres que juegan en ligas estadounidenses o incluso en el continente europeo. En este caso, Uxue Guereca está viviendo un momento excepcional. Conoce el presente de la voleibolista mexicana que tuvo un año debut de locura en Polonia.

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¿Quién es Uxue Guereca, voleibolista mexicana?

Con 25 años (12 de febrero de 2001), la voleibolista nacida en Guadalajara es conocida por sus extraordinarias presentaciones a nivel de clubes y con la selección nacional. Hizo su formación en el nivel colegial de los Estados Unidos y ya tiene experiencia en Grecia, previo de su experiencia actual que se desarrolla en Polonia.

Con 1.74 de estatura, es reconocida como una jugadora que se desempeña como Receptora-Atacante y tiene múltiples experiencias con las selecciones menores y mayores de México. Por ello, para los que están medianamente empapados con este deporte en suelo azteca, reconocen a la tapatía.

Justamente tras concretar su participación en la Copa Panamericana Norceca y el Campeonato Mundial Femenil en septiembre de 2025, fue cuando hizo el viaje para tratar de conquistar territorio polaco. Ahora, llegando al final de temporada se leen grandiosas cosas de Uxue Amaya Guereca Parra.

¿Cuál es el presente de Uxue Guereca, voleibolista mexicana en Polonia?

Su fichaje anunciado desde agosto se dio al UniPole de la liga polaca, esto para lo correspondiente a la temporada 2025-26. Por eso en pleno marzo y llegando al mes de abril, se indicó que Uxue Guereca forma parte del equipo ideal de la Liga Tauron.

#Voleibol 🏐



¡EN EL EQUIPO IDEAL! 🔝



La tapatía Uxue Guereca 🇲🇽 sigue viviendo un gran momento personal con el UNI Opole 🇵🇱 y fue seleccionada en el equipo ideal de la fase regular de la Tauron Liga 🇵🇱



Hoy arranca su travesía por el título enfrentando al Ita Tools 🇵🇱 en 4tos pic.twitter.com/wnlnlmz03X — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) March 24, 2026

Esto viene a confirmar el extraordinario nivel que ha manejado desde hace años, pero que ahora llevó al nivel europeo. Con esto, se espera que sea suficiente para pelear por el título, pues las fases finales precisamente comenzaron este cierre del mes de marzo 2026. ¿Cuál será el siguiente paso de la jalisciense?