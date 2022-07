Voleibolista dice que gana 50 veces más en OnlyFans que en su deporte

Parece que las plataformas digitales comienzan a ser una mayor fuente de ingresos para algunos deportistas, pues Key Alves, voleibolista brasileña, reveló que a través de OnlyFans gana unas 50 veces más que desempeñando su deporte, siendo una declaración que le está dando la vuelta al mundo.

Atletas, actores, influencers y demás personas, han optado por abrir una cuenta de OnlyFans donde podrían compartir, o no, fotos de desnudos totales o parciales, aprovechando la gran cantidad de seguidores que tienen; ese fue el caso de Key Alves.

Te puede interesar: Pollo Saldívar anuncia que abrió su cuenta de OnlyFans; ¿es real?

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

Key Alves gana 50 veces más en OnlyFans

En declaraciones dadas al medio ‘O Globo’, Key Alves reveló que esta plataforma digital se ha convertido en su principal fuente de ingresos, pese a todas las actividades que hace, ya que al tener un precio fijo y suscriptores nuevos de forma constante, sus ingresos son recurrentes.

“Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Me considero atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Y más en ‘OnlyFans’, porque el precio mensual (16 euros) es fijo”, dijo la voleibolista.

Es importante aclarar que Alves no hace desnudos, pues ella describió su contenido como ‘light’, por lo que sus fans saben qué tipo de material encontrarán y aún así se suscriben a su cuenta de OnlyFans, algo que ella valora, pues no tiene presión por cambiar nada.

“Cualquiera que busque esto en mi perfil no lo encontrará. Comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing, pero mi contenido no es de desnudos”, sentenció.

Te recomendamos: Joven recibe 280 mil pesos por devolver un bolso que encontró | VIDEO

Key Alves juega actualmente en el Osasco Voleibol Clube de Brasil, equipo que se desempeña en la Superliga Serie A.