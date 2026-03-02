Conoce a la atleta mexicana que podría llegar a Los Ángeles 2028 y casi nadie conoce

En estos momentos los reflectores están - justamente - con sujetos como Isaac del Toro o los propios clavadistas como Osmar Olvera. Sin embargo, en esgrima hay un par de exponentes que están haciendo las cosas de maravilla. Por ello, hoy toca recordar a la mexicana Natalia Botello, quien está dando pasos firmes para representar a la nación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Sin embargo, esta es la etapa donde se encuentra actualmente.

Juárez vs Atlas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 8 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Dónde se encuentra la esgrimista mexicana en su proceso olímpico?

Con todavía 23 años, la esgrimista nacida en Baja California está caminando firmemente en las competencias nacionales que le permiten soñar con representar al país en la justa olímpica de 2028. Hace unos días ganó el Tercer Selectivo Nacional de Esgrima en Tabasco y en una competencia colegial de los Estados Unidos también ganó para clasificarse a las regionales y nacionales… si se da el caso.

La joven mexicana estudia en la Universidad de Ohio, por ello compitió en los torneos mencionados en dicha nación. Ella misma comentó que los ojos están puestos en LA2028: “Esa es la meta final que tenemos; he trabajado mucho, intenté mi clasificación a París y no se me dio, pero eso no nos rinde, trabajamos eso y más… Como es cerca de mi casa en Baja California, tengo muchas ansias y esperanzas; primeramente Dios, ahí vamos a estar participando”.

¿Cómo conseguiría esta mexicana su boleto a los JJOO?

Tal como lo indicó, faltan precisamente los torneos clasificatorios nacionales. Pero antes irá a una Copa del Mundo y buscará su boleto rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a disputarse en Dominicana. La joven ha estado en distintas competencias que la han forjado como una de las deportistas con más posibilidades de lograr algo importante.

En 2017 fue nombrada Premio Nacional del Deporte y ha sido una digna representante en Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos de la Juventud. En ese sentido, no sorprendería que sea una de las connacionales en la justa a disputarse en 2028 en los Estados Unidos.