Uzbekistán vs Colombia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado en directo de HOY miércoles 17 de junio, debut de James Rodríguez en el Grupo K del Mundial 2026; marcador online por internet

El Estadio Ciudad de México recibe su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta noche, Uzbekistán y Colombia se enfrentan en el duelo del Grupo K, mismo que marca el cierre de la Fecha 1 de la Fase de Grupos.

Dirigidos por Néstor Lorenzo, los Cafeteros encaran el partido tras haber cerrado sus duelos amistosos previos con victorias ante Costa Rica y Jordania. Del otro lado, la escuadra comandada por Fabio Cannavaro viene de dos derrotas en sus juegos previo al certamen internacional, perdiendo frente a Canadá y Países Bajos. En actividad del Grupo K, Portugal y República Democrática del Congo igualaron 1-1 la mañana de este 17 de junio.

¿A qué hora juega Colombia vs Uzbekistán hoy?

Colombia y Uzbekistán jugarán hoy miércoles 17 de junio de 2026 en punto de las 20:00 horas, tiempo del Centro de México. Este encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México y será el segundo partido de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026TM que se juegue en este recinto.

¿Por dónde ver el Colombia vs Uzbekistán?

Podrás ver el resultado minuto a minuto del partido entre Colombia y Uzbekistán en esta página, donde tenemos la mejor cobertura con todas las acciones, goles, alineaciones y jugadas del partido.