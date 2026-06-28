Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026, para ganar la Bota de Oro

Este domingo 28 de junio comenzó la instancia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el enfrentamiento entre Canadá y Sudáfrica que le dio el pase a los de la Hoja de Maple a los Octavos de Final con un solitario gol de Stephen Eustaquio en el último minuto.

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Así va la tabla de goleo del Mundial 2026

El campeón de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a casa la Bota de Oro, como ha ocurrido en cada edición y actualmente es Lionel Messi el que lidera la tabla con seis anotaciones.

El delantero argentino convirtió su gol más reciente en la victoria de la Albiceleste ante Jordania para poner la cereza en el pastel, pero le siguen muy de cerca los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé con cuatro anotaciones cada uno.

También con cuatro tantos están Vinicius Junior de Brasil y Erling Haaland para Noruega, mientras que el mexicano con más goles es Julián Quiñones que ha convertido dos veces en esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 tendrá un partido más en el camino rumbo a la Final, en comparación con las ediciones anteriores, lo que permitirá a los goleadores incrementar su cuota de anotaciones.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi | Argentina - 6 goles

Kylian Mbappé | Francia - 4 goles

Ousmane Dembélé | Francia - 4 goles

Vinicius Jr. | Brasil - 4 goles

Erling Haaland | Noruega - 4 goles

D. Undav | Alemania - 3 goles

J. Manzambi | Suiza - 3 goles

I. Sarr | Senegal - 3 goles

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