La última confesión de Memo Ochoa tras despedirse de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Guillermo Ochoa es, sin lugar a dudas, una de las leyendas que estuvieron custodiando durante su carrera deportiva el arco de la Selección Mexicana. Considerando este importante asunto, el ex portero tomó sus redes sociales para realizar una conmovedora despedida con la afición que desde las tribunas aplaudió su performance bajo los tres palos.

Es probable que lo sucedido durante el cotejo ante Chequia lo conserve en la memoria, ya que, no solamente mantuvo el cero en su arco, sino también, recibió un reconocimiento por parte de sus compañeros.

Al final del encuentro de la Fase de Grupos del certamen orbital Ochoa fue cargado entre los brazos y además alzado en el aire. Un gesto de grandeza de un jugador que cumplió un duro objetivo: ser uno de los futbolistas en disputar un sexto Mundial.

¿Cuál fue el mensaje de Guillermo Ochoa?

“Han pasado algunos días y sigo asimilando todo lo que significó la noche del 24 de junio. Vestir la camiseta de mi selección en un Mundial siempre será un privilegio. Hacerlo en mi estadio, con mi familia, rodeado de mi gente y sintiendo su cariño en cada aplauso y en cada grito, es un recuerdo que me acompañará para siempre”, mencionó en su perfil oficial de Instagram.

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En la misma línea indicó: “Gracias por hacer de esa noche algo inolvidable. Gracias por estar, por creer y por hacerme sentir en casa una vez más. Me llevo ese momento en el corazón. Siempre", apuntó el Memo, futbolista que será recordado por su labor en el fútbol mexicano.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Luego de haber clasificado en la primera posición del Grupo A del torneo internacional, el conjunto anfitrión deberá luchar para avanzar a los Octavos de Final.

La próxima presentación del equipo conducido técnicamente por Javier Aguirre será ante Ecuador en una contienda que se celebrará en el Estadio Ciudad de México el próximo martes 30 de junio a partir de las 19:00 horas (tiempo centro de México).