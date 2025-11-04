Nadie puede creer lo que vale el jugador más caro del Real Madrid: una cifra difícil de contar

El Real Madrid tuvo como rival al Liverpool en la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League , la competición que lo tiene como el máximo ganador (15). Además de esa extensa historia, el ‘Merengue’ también tiene el poder de su economía: un plantel valuado en más de mil millones de euros y un Kylian Mbappé tasado en una cifra difícil de contar.

El delantero francés es el jugador más caro que tiene el Real Madrid (que compró a un jugador comparando con Lamine Yamal), de acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado. En ese marco, Mbappé tiene un precio de 180 millones de euros.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé tardó años en llegar al Real Madrid, ya que no quería ser banca en un equipo plagado de estrellas

Este número en la moneda europea es realmente una cifra difícil de contar en pesos mexicanos. Es que Mbappé tiene un precio de mercado de $ 3,863,376,000 MXN. Es decir, más de 3,800 millones de la moneda mexicana. Otro que alcanzó el msn valor en los últimos meses es Jude Bellingham, el mediocentro inglés.

TE PUEDE INTERESAR:



Los 12 jugadores más valiosos del Real Madrid y su precio en pesos mexicanos