Nadie puede creer lo que vale el jugador más caro del Real Madrid: una cifra difícil de contar
El ‘Merengue’ tiene un plantel valuado en más de mil millones de euros y su principal figura tiene un precio de locos
El Real Madrid tuvo como rival al Liverpool en la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League , la competición que lo tiene como el máximo ganador (15). Además de esa extensa historia, el ‘Merengue’ también tiene el poder de su economía: un plantel valuado en más de mil millones de euros y un Kylian Mbappé tasado en una cifra difícil de contar.
El delantero francés es el jugador más caro que tiene el Real Madrid (que compró a un jugador comparando con Lamine Yamal), de acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado. En ese marco, Mbappé tiene un precio de 180 millones de euros.
Este número en la moneda europea es realmente una cifra difícil de contar en pesos mexicanos. Es que Mbappé tiene un precio de mercado de $ 3,863,376,000 MXN. Es decir, más de 3,800 millones de la moneda mexicana. Otro que alcanzó el msn valor en los últimos meses es Jude Bellingham, el mediocentro inglés.
Los 12 jugadores más valiosos del Real Madrid y su precio en pesos mexicanos
- Kylian Mbappé (delantero centro, Francia, 26): 180 millones de euros (3,862,800,000 pesos).
- Jude Bellingham (mediocentro ofensivo, Inglaterra, 22): 180 millones de euros (3,862,800,000 pesos).
- Vinicius Junior (extremo izquierdo, Brasil, 25): 150 millones de euros (3,219,000,000 pesos).
- Federico Valverde (mediocentro, Uruguay, 27): 130 millones de euros (2,789,800,000 pesos).
- Rodrygo (extremo derecho, Brasil, 24): 80 millones de euros (1,716,800,000 pesos).
- Trent Alexander-Arnold (lateral derecho, Inglaterra, 27): 75 millones de euros (1,609,500,000 pesos).
- Aurélien Tchouaméni (pivote, Francia, 25): 75 millones de euros (1,609,500,000 pesos).
- Dean Huijsen (defensa central, España, 20): 70 millones de euros (1,502,200,000 pesos).
- Arda Güler (mediocentro ofensivo, Turquía, 20): 60 millones de euros (1,287,600,000 pesos).
- Eduardo Camavinga (mediocentro, Francia, 22): 50 millones de euros (1,073,000,000 pesos).
- Álvaro Carreras (lateral izquierdo, España, 22): 50 millones de euros (1,073,000,000 pesos).
- Franco Mastantuono (extremo derecho, Argentina, 18): 50 millones de euros (1,073,000,000 pesos).