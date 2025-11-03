Lo compraron en una fortuna para ser el nuevo Lamine Yamal y hoy le da una pésima noticia a Real Madrid

El Barcelona apostó a darle minutos a un joven de 16 años y le resultó de maravillas: hoy Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del planeta Tierra aunque no pudo conquistar el Balón de Oro (que terminó con otras posiciones) . El Real Madrid intentó lo mismo al fichar a Franco Mastantuono por una fortuna; no obstante, no ha dado resultado por ahora.

Lejos de convertirse en un jugador como Lamine Yamal, que marca golazos y brinda asistencias top, Mastantuono incluso le ha dado una reciente pésima noticia a la ‘Casa Blanca’. Es que el extremo argentino ha sido diagnosticado con una pubalgia y no tiene fecha de regreso al campo de juego.

Real Madrid Parte médico de Franco Mastantuono

Con los partidos que se han disputado y el nivel mostrado hasta ahora, se puede decir que el ex River Plate únicamente tiene el pie zurdo, la edad y la pubalgia como similitudes con Lamine Yamal. En cuanto a números, el del Barcelona continúa muy por encima de la flamante incorporación del Real Madrid. De todos modos, aún tiene tiempo para explotar.

¡Es oficial! Llegó la mala noticia de Franco Mastantuono al Real Madrid

La propia institución de la capital de España hizo oficial la situación del mediapunta argentino. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”, indica el parte médico difundido sobre el extremo derecho del ‘Merengue’.

GOOOL DE LAMINE YAMAL, ASISTENCIA DE BALDE TRAS UNA GRAN JUGADA. 1-0 pic.twitter.com/v04scptva3 — Juan (@juaniyo05_) November 2, 2025

Los números de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Partidos jugados: 12

Encuentros disputados como titular: 9

Goles: 1

Asistencias: 0

Tarjetas: 3 amarillas

Los números de Lamine Yamal en el Barcelona esta temporada

Partidos jugados: 9

Encuentros disputados como titular: 8

Goles: 4

Asistencias: 4

Tarjetas: 1 amarilla

Sin lugar a dudas los números favorecen muchísimo a Lamine Yamal por sobre Franco Mastantuono. El extremo español tiene muy buenas cualidades y, a sus 18 años, ya tiene experiencia en LaLiga, algo que no posee el argentino que tiene su misma edad.

Por el momento, todo indica que la jugada de contratar al argentino no le salió nada bien al Real Madrid. Sin embargo, Mastantuono tiene aún mucho camino por recorrer y puede dar vuelta la tortilla. ¿Podrá competir con Lamine Yamal en un futuro?

