Valía apenas 400.000 en Chivas, se fue a Europa y hoy su precio asombra a todo México

César “Chino” Huerta es uno de los jugadores en el que la resiliencia jugó a su favor, pues pese a formarse en las inferiores de Chivas nunca fue bien visto por la afición, a tal grado de tener que irse a otro equipo de México para despuntar su carrera hasta que cumplió su sueño de jugar en Europa con el Anderlecht a principios de 2025 . El seleccionado azteca tuvo un precio de 400 mil euros (8.7 millones de pesos) en sus inicios y ahora vale millones.

Huerta inició su carrera en Chivas, donde tuvo pocas oportunidades, hecho que lo orilló a aceptar la propuesta de Pumas, donde comenzó a destacar a tal grado de ser convocado la Selección Mexicana. Sin embargo, no estará presente en la Fecha FIFA de septiembre debido a una lesión muscular .

@cesarh_33 César Huerta tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros, después de marcharse de Pumas a Europa

“Chino” se convirtió en un jugador referente de Pumas, caso contrario a lo que le pasó en Guadalajara, a tal grado de llamar la atención de clubes de otras ligas, por lo que terminó por irse a jugar al viejo continente, donde actualmente brilla. Debido a sus grandes actuaciones el extremo izquierdo, es tasado por Transfermarkt en 6 millones de euros (más de 131 millones de pesos), valor que asombra a todo México.

César Huerta pasó por todas las categorías de Chivas hasta llegar al primer equipo, con el que disputó 40 partidos, 13 de ellos como titular, anotando solo un gol durante toda su estancia. “Chino” en ese lapso fue prestado al Zacatepec y Tapatío de la Liga de Expansión MX y a Mazatlán, donde vio más minutos, pero terminaría por regresar al Guadalajara 6 meses después, según la plataforma BeSoccer.

Huerta no dejó escapar la oportunidad de fichar con Pumas, donde demostró su mejor nivel al marcar 20 goles en 73 partidos disputados. Sus grandes actuaciones lo llevaron al Anderlecht de Bélgica, club en el que es titular en la mayoría de los encuentros, sumando hasta el momento 4 anotaciones en los 9 meses que lleva en el club.