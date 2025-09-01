ÚLTIMA HORA: Chino Huerta es BAJA de la Selección Mexicana

¡No va más! La Selección Mexicana anunció la baja de César “Chino” Huerta para los partidos de la fecha FIFA que tendrá el equipo de Javier “Vasco” Aguirre ante Japón y Corea del Sur.

A través de un comunicado, el conjunto tricolor dio a conocer la noticia de la baja de Huerta, esto a unos días de enfrentarse a Japón el próximo sábado 6 de septiembre y a Corea del Sur el martes 9 del mismo mes.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que César Huerta causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional Mayor para los partidos de la Fecha FIFA. El futbolista mexicano presentó una sobrecarga muscular en el partido de su equipo Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise, en el que disputó 73 minutos el día de ayer”, informó la Selección.

Te puede interesar: Fue campeón con Chivas y gracias al Rebaño llegó a la Selección Mexicana, pero hoy aceptaría al América

Te puede interesar: Selección Mexicana: ¿Qué jugadores serían la sorpresa para el Mundial tras última convocatoria?

Te puede interesar: Lo corrieron de su equipo por agarrarse a golpes: aun así la Selección lo convocó a la Fecha FIFA de septiembre

¿Quién reemplazará al Chino Huerta tras ser baja de la Selección Mexicana?

Asimismo, la Selección Mexicana informó que no llamarán a ningún otro jugador para sustituir al Chino Huerta, por lo que se quedarán con la convocatoria original que se anunció el jueves anterior .

El exfutbolista de Pumas ha tenido actividad constante en las últimas semanas con el Anderlecht, siendo uno de los titulares, sin embargo, su equipo no atraviesa la mejor de las rachas, pues fue eliminado de la Conference League a manos del AEK de Atenas de Orbelín Pineda y en su último compromiso de la Belgian Pro League, cayeron por marcador de 2-0 ante el Royale Union Saint-Gilloise, actual líder de la competencia con un total de 14 puntos por 9 de Los Púrpura.