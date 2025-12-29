CONFIRMADO: El jugador mexicano MÁS VALIOSO de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

A dos semanas de que terminara el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el bicampeonato de Toluca, varios jugadores han visto una actualización en su valor de mercado, mismo que ha subido y bajado de cara al Clausura 2026 a iniciarse el próximo 9 de enero.

El jugador MÁS VALIOSO de la Liga BBVA MX

De acuerdo a los valores de Transfermarkt, Gilberto Mora ha aumentado su valor un 400 por ciento, es decir de costar 2 millones de euros, el mexicano de 17 años de edad ahora tiene un valor de mercado de 10 millones de €. Durante el Torneo Apertura 2025, el juvenil tuvo actividad en 14 partidos, mismos en los que pudo colaborar con cinco goles y una asistencia. Cabe recordar, que Gil Mora fue parte de la Selección Mexicana durante el Mundial Sub-20, competencia en la que el futbolista de los Xolos hizo tres goles y dio dos asistencias en cinco partidos jugados durante el certamen con sede en Chile.

Por debajo, el segundo puesto entre los jugadores mexicanos lo ocupa Alexis Vega. El delantero de los ‘Diablos Rojos’ tiene un valor de mercado de 9 millones de euros y el tercer lugar es de Alejandro Zendejas con 8.50 millones de euros.

Igualado con Gilberto Mora, quien vale 10 millones de euros, a la par se encuentra Allan Saint-Maximin. El delantero del Club América vio un decremento en su costo de mercado de 3 millones de euros, pues en su llegada al equipo de Coapa, el francés valía 13 millones de euros.

En cuanto a la posición de portero, Luis Ángel Malagón es el guardameta más valioso con un costo de 7 millones de euros, mismos que iguala el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier.

