Vega estará en la Final de Concachampions de Toluca vs Tigres: ¡Andará de balonero!

En la previa de la Final de Concachampions entre el Toluca y Tigres, ha aparecido el hermano de Alexis Vega, Kevin Vega quien ha revelado que es raro no contar con su hermano en la lucha por el título en el que cree, el cuadro mexiquense podría salir victorioso el sábado en la cancha del Nemesio Diez.

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Kevin Vega comentó que en lo hablado recientemente con Alexis, le hizo saber el deseo que existía por jugar esa Final, y ayudar a Toluca, pero también subrayó que su mente y enfoque está en Selección Mexicana y la concentración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que es uno de los futbolistas que estaría en la lista final.

Kevin Vega, andará de balonero en la cancha del Nemesio Diez

El hermano del delantero de México, Kevin Vega indicó que él estará en representación en la cancha del Nemesio Diez, pero claramente no jugando. Subrayó que ha sido invitado por el propio equipo a ser parte de los baloneros y estará atento al equipo, expectante de que puedan lograr el título el cuadro escarlata.

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"Ahora me invitaron, voy a estar de balonero y contento de estar apoyando al equipo", acotó Kevin Vega en la periferia del Estadio Nemesio Diez de Toluca que está a horas de vivir la Final de Concachampions.

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