deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡Entrenador por dos partidos! Veljko Paunovic dirigirá a Selección Nacional

Veljko Paunovic tendrá un reto mayúsculo en su carrera al tener la oportunidad de dirigir a la Selección de Serbia con el objetivo de poder clasificar al Mundial 2026

TÉCNICO.jpg
Archivo
Veljko Paunović es el técnico que más ha durado en el cargo con 13 meses
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Compartir

Este jueves 30 de octubre del 2025, la Federación de Serbia de Futbol confirmó en sus redes sociales que Veljko Paunovic es el nuevo entrenador de la Selección para los próximos dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Cada partido es una final y más ante Atlas: Veljko Paunovic

Paunovic buscará conseguir clasificar a su selección a los playoffs pues ya no logra clasificar de forma directa al Mundial 2026. Un panorama complicado pues requiere sumar puntos en sus últimos dos enfrentamientos los cuales son ante: Inglaterra y Letonia.

Aun así, el serbio aceptó el reto. Por el momento, será el entrenador para los siguientes dos juegos y la selección informó que posteriormente hablaran sobre su contrato con el equipo sin importar el resultado de los juegos.

"Veljko Paunović liderará a la selección serbia de fútbol en la lucha por un puesto en la Copa Mundial de 2026!
Todavía existen posibilidades de clasificación, por eso Veljko Paunović, junto con su cuerpo técnico, aceptó dirigir a la selección nacional en los partidos contra Inglaterra y Letonia.
El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Branko Radujko, destacó que Paunović aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar a la selección nacional en un momento en que aún existen posibilidades de clasificarse para el Mundial.
'Veljko Paunović ha demostrado desde el primer día que antepone los intereses de la selección nacional de fútbol a todo lo demás. Su prioridad no fue un contrato ni las condiciones económicas, sino ponerse inmediatamente a disposición de la Federación Serbia de Fútbol y hacerse cargo del equipo en un momento tan importante. Subrayó que quiere concentrar toda su energía en los próximos partidos contra Inglaterra y Letonia, decidido a luchar mientras exista la más mínima posibilidad de éxito'."

Te puede interesar: OFICIAL: Veljko Paunovic NO llegará a Pumas; este es su nuevo destino en España

Así puede seguir teniendo posibilidades de clasificar Serbia al Mundial 2026

Serbia está en el Grupo K junto a Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra. Inglaterra ya ha asegurado el primer lugar y la clasificación directa (18 puntos en 6 partidos), por lo que la única vía para Serbia es terminar segunda en el grupo para entrar a los playoffs.

Para ser segunda, Serbia debe superar a Albania en puntos finales, pues por el momento, el grupo marcha así:

  1. Inglaterra: 18 puntos (6 PJ, +18 DG)
  2. Albania: 11 puntos (6 PJ, +3 DG)
  3. Serbia: 10 puntos (6 PJ, 0 DG)
  4. Letonia: 5 puntos (7 PJ, -9 DG)
  5. Andorra: 1 punto (7 PJ, -12 DG)

Ya que Albania tiene ventaja en el enfrentamiento directo (0-0 y 1-0 a favor de Albania), no pueden terminar empatados en puntos, porque Albania quedaría por encima y Serbia estaría fuera.

Serbia se enfrentará ante Inglaterra y Letonia y Albania ante Andorra e Inglaterra. El panorama parece más cómodo para Albania, por lo que Veljko necesitará sacar puntos en ambos encuentros.

Para que la selección de Serbia logre clasificar, necesita hacer más puntos que Albania en esta última fecha FIFA, por lo que es obligatoria para Paunovic, sumar ante Inglaterra. En caso de no hacerlo, tendrá que esperar que Albania empate o pierda contra Andorra, para mantener sus posibilidades.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×