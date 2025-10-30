¡Entrenador por dos partidos! Veljko Paunovic dirigirá a Selección Nacional

Este jueves 30 de octubre del 2025, la Federación de Serbia de Futbol confirmó en sus redes sociales que Veljko Paunovic es el nuevo entrenador de la Selección para los próximos dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Paunovic buscará conseguir clasificar a su selección a los playoffs pues ya no logra clasificar de forma directa al Mundial 2026. Un panorama complicado pues requiere sumar puntos en sus últimos dos enfrentamientos los cuales son ante: Inglaterra y Letonia.

Aun así, el serbio aceptó el reto. Por el momento, será el entrenador para los siguientes dos juegos y la selección informó que posteriormente hablaran sobre su contrato con el equipo sin importar el resultado de los juegos.

🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥



Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025

"Veljko Paunović liderará a la selección serbia de fútbol en la lucha por un puesto en la Copa Mundial de 2026!

Todavía existen posibilidades de clasificación, por eso Veljko Paunović, junto con su cuerpo técnico, aceptó dirigir a la selección nacional en los partidos contra Inglaterra y Letonia.

El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Branko Radujko, destacó que Paunović aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar a la selección nacional en un momento en que aún existen posibilidades de clasificarse para el Mundial.

'Veljko Paunović ha demostrado desde el primer día que antepone los intereses de la selección nacional de fútbol a todo lo demás. Su prioridad no fue un contrato ni las condiciones económicas, sino ponerse inmediatamente a disposición de la Federación Serbia de Fútbol y hacerse cargo del equipo en un momento tan importante. Subrayó que quiere concentrar toda su energía en los próximos partidos contra Inglaterra y Letonia, decidido a luchar mientras exista la más mínima posibilidad de éxito'."

Así puede seguir teniendo posibilidades de clasificar Serbia al Mundial 2026

Serbia está en el Grupo K junto a Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra. Inglaterra ya ha asegurado el primer lugar y la clasificación directa (18 puntos en 6 partidos), por lo que la única vía para Serbia es terminar segunda en el grupo para entrar a los playoffs.

Para ser segunda, Serbia debe superar a Albania en puntos finales, pues por el momento, el grupo marcha así:



Inglaterra: 18 puntos (6 PJ, +18 DG) Albania: 11 puntos (6 PJ, +3 DG) Serbia: 10 puntos (6 PJ, 0 DG) Letonia: 5 puntos (7 PJ, -9 DG) Andorra: 1 punto (7 PJ, -12 DG)

Ya que Albania tiene ventaja en el enfrentamiento directo (0-0 y 1-0 a favor de Albania), no pueden terminar empatados en puntos, porque Albania quedaría por encima y Serbia estaría fuera.

Serbia se enfrentará ante Inglaterra y Letonia y Albania ante Andorra e Inglaterra. El panorama parece más cómodo para Albania, por lo que Veljko necesitará sacar puntos en ambos encuentros.

Para que la selección de Serbia logre clasificar, necesita hacer más puntos que Albania en esta última fecha FIFA, por lo que es obligatoria para Paunovic, sumar ante Inglaterra. En caso de no hacerlo, tendrá que esperar que Albania empate o pierda contra Andorra, para mantener sus posibilidades.