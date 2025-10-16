OFICIAL: Veljko Paunovic NO llegará a Pumas; este es su nuevo destino en España

Veljko Paunovic no llegará a Pumas, club al que se ligó recientemente debido a los malos resultados y hasta se dio a conocer la millonada que podría ganar . Lo anterior, ya que el serbio continuará su carrera en España, pero ahora en otra faceta, pues trabajará como comentarista en una televisora del país de Europa.

El exentrenador de los Tigres fue despedido del Real Oviedo, pese a que fue el técnico que los ascendió a La Liga de España. Paunovic dejó al club en la posición 17 con 6 puntos, producto de 2 victorias, 0 empates y 6 derrotas, resultados que le costaron el puesto. No obstante, 6 días después de ser corrido encontró trabajo en los medios de comunicación, por lo que no llegará a la Liga BBVA MX con uno de los 4 Grandes .

@veljko_paunovic Veljko Paunovic será comentarista de DAZN en España, por lo que se descarta una posible llegada a Pumas

“Oficial. Veljko Paunovic es nuevo comentarista de DAZN. Se estrenará este sábado [18 de octubre] en el Atlético de Madrid vs Osasuna”, publicó en redes sociales el medio de comunicación español, donde trabajará el exentrenador de las Chivas.

La vinculación de Veljko Paunovic con Pumas

Veljko Paunovic fue despedido del Real Oviedo durante la Fecha FIFA de octubre, pese a que tenía contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026. Debido a ello, el técnico había sido vinculado a Pumas, que no la pasa bien en el Apertura 2025 y corre el riesgo de ni siquiera clasificar al Play-in.

El serbio fue una de las opciones del conjunto universitario en caso de que Efraín Juárez no levantara el barco, pues se encontraba como agente libre, por lo que el club solo se encargaría de pagar su sueldo, que según varios reportes desde España era mensualmente de un millón de euros (32.2 millones de pesos).

🚨 OFICIAL 🚨



Veljko Paunović es nuevo comentarista de DAZN 🎙️



Se estrenará este sábado en el Atlético de Madrid 🆚 Osasuna 👀#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/CGLbut3tGR — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2025

La nueva faceta de Veljko Paunovic al no llegar a Pumas

Veljko Paunovic iniciará una nueva faceta en su carrera, pues por primera vez será comentarista en una televisora. El serbio inició su carrera en los banquillos en las categorías menores de su selección, hasta que en 2015 dio el salto a la MLS para dirigir al Chicago Fire.

El ahora comentarista permaneció 4 años en la liga estadounidense, para después ser fichado por el Reading y de ahí llegó a las Chivas. Posteriormente, comandó a Tigres y su último trabajo como entrenador fue el Real Oviedo, club que permaneció en la Segunda División de España por más de 20 años.