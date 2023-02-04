Vence al cáncer y hoy Sébastien Haller marca su primer gol con el Dortmund

Sébastien Haller completó su pase del Ajax al Borussia Dortmund a principios de la temporada, sin embargo, en sus exámenes médicos presentó problemas con el cáncer, por lo que el artillero vivió meses complicados. Su debut debió esperar por el tratamiento al que estuvo sujeto y tras largos meses en su batalla más importante, el marfileño volvió a las canchas y marcó su primer tanto en Bundesliga... desatando la emoción y lágrimas de su afición.

"La quimioterapia rompió mi cuerpo por dentro, la operación por fuera. Después de la quimio, aunque te sientes bastante bien, pareces muy enfermo, tienes los ojos hundidos, sin pelo, los labios negros. Quieres demostrar que todo está bien, pero hay una especie de mirada de lástima, no sé, que te demuestra que estás enfermo", había comentado Sébastien Haller.

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Así fue el primer gol de Haller tras superar el Cáncer

Sebastien Haller marcó su primer gol en la victoria de Borussia Dortmund 5-1 ante Friburgo en la Bundesliga. Luego de superar satisfactoriamente la batalla contra el cáncer el marfileño encontró la red, curiosamente este 4 de febrero: 2Día Mundial contra el Cáncer" en el mundo.

PRIMER GOL de Sébastien Haller desde su regreso con Borussia Dortmund 👏♥️pic.twitter.com/vFuUU7idAQ — Mati ⭐⭐⭐ (@matiasm_02) February 4, 2023

Borussia Dortmund ganaba su partido 2-1 al Friburgo en el Signal Iduna Park, cuando en el minuto 50 de la segunda mitad, Raphael Guerreiro sacó un centro para que Sébastien Haller rematara de cabeza y así marcara su primer gol tras su tratamiento, justo en el "Día Mundial contra el Cáncer".

"Qué día tan especial ha sido, gran actuación del equipo, en el marcador y un ambiente increíble. Gracias a todos por hacerlo posible", publicó Sébastien Haller en sus redes sociales.

El grito del marfileño fue detonante para que todo el estadio cayera en la locura. Sus compañeros fueron con él y se fundieron en un abrazo para celebrar la vuelta al gol de Sébastien Haller. De momento el club alemán se encuentra en la tercera plaza de la Bundesliga con 37 unidades. Además el equipo que dirige Edin Terzic tendrá un partido fundamental ante Chelsea por la Champions League el próximo 15 de febrero de 2023.