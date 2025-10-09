Luego de vencer al Barcelona, Matías Almeyda quiere una JOYA de las Chivas para reforzar al Sevilla

El delantero de Chivas Hugo Camberos, estaría levantando el interés del equipo de Sevilla en La Liga, equipo que dirige un viejo conocido del Rebaño como lo es Matías Almeyda, quien habría solicitado seguir al futbolista para eventualmente ficharlo.

Hugo Camberos, que logró marcar un doblete con México en el encuentro ante Chile con el que sentenciaron el pase a los Cuartos de Final en el Mundial Sub 20 , sería de agrado de Almeyda quien apenas se volvió tendencia al plantear una gran estrategia y derrotar al poderoso Barcelona en juego oficial.

El reporte de prensa, del diario OLÉ acota que Camberos será vigilado y que podría haber una posible y eventual negociación que ronde los 6 u 8 millones de euros por el jugador, que aparece en el sitio especializado transfermarkt con un costo de 2.5 millones de euros.

Chivas blindó a Camberos ante una posible venta

Con solo 18 años, Camberos apenas fue blindado por las Chivas; en agosto el jugador alcanzó una renovaciób con el equipo tapatío que lo tiene ligado a esta escuadra hasta el verano del 2027, por lo que aquel equipo, sea Sevilla u otro que lo quiera, tendrá que pagar la cláusula.

Por ahora luce como una interrogante su salida de Chivas, pues Camberos tiene oportunidades de pisar el acelerador y colarse a la Selección mayor para el Mundial del 2026, con lo que su experiencia y palmarés lo harían cotizarse aún mejor como juvenil internacional.

La lista de jugadores mexicanos Sub 20 que interesan en Europa

Solo van cuatro juegos y con ello ha sido sufiiente para que la Selección Mexicana Sub 20 despierte el interés en sus jugadores de equipos europeos:

Hugo Camberos —> Sevilla

Gil Mora —> M City, Barcelona, Real Madrid

Diego Ochoa —> En oberservación

Elías Montiel —> Bayer Leverkusen

Obed Vargas —> PSV Brujas