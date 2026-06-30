Vendió sus botines para alimentar a su familia y ahora eliminó a Alemania: “No teníamos nada”

La Selección de Paraguay consiguió una victoria histórica gracias a que eliminó a Alemania en los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los héroes del encuentro fue Orlando Gill, el guardameta que tiene una historia de vida increíble por los sacrificios que ha hecho fuera de la cancha.

El nacido en San Lorenzo, Paraguay, en el 2000 se convirtió en profesional a los 19 años con el Club Sportivo San Lorenzo de su país. Tres años después nació su hijo Lautaro, producto de su matrimonio con Melissa Ávalos, y el dinero se convirtió en una preocupación cuando el bebé tuvo problemas de salud. Eso motivó al guardameta a vender sus botines e indumentaria del equipo, para poder alimentar a su familia. Según el relato de su esposa, dejó ir recuerdos imborrables como sus botines, conocidos en Paraguay como championes, así como sus uniformes de la selección paraguaya sub-20 con tal de que pudieran subsistir.

“Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos”, reveló Ávalos. “Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la Sub 20 (no pudo guardar de recuerdo) vendió sus prendas, sus championes. Literal vendió TODO!!".

Orlando Gill tuvo que vender sus botines para poder alimentar a su familia luego de convertirse en futbolista profesional y ahora eliminó a Alemania del Mundial 2026.|David Leah/MEXSPORT

Su vida cambió a partir de 2024 cuando fue firmado por el San Lorenzo de Almagro. La situación no fue miel sobre hojuelas de buenas a primeras ya que pasó su primera temporada con la filial y hasta 2025 se unió al primer equipo de “Los Gauchos de Boedo”.

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Así es la carrera de Orlando Gill con la Selección Paraguaya

Orlando Gill fue convocado por la Selección Paraguaya gracias a su desempeño en la última temporada con San Lorenzo de Almagro. Su primera invitación fue para las eliminatorias sudamericanas de junio de 2025, pero solo fu suplente. Su debut llegó unos meses después, en septiembre de ese mismo año, en el último duelo ante Perú, con el que aseguraron el sexto lugar de la Conmebol.

Los otros dos porteros dentro de la plantilla paraguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son los veteranos Gastón Olveira, de Olimpia, y Roberto Fernández, de Cerro Porteño. Ambos jugadores son considerados por su experiencia, pero el entrenador Gustavo Alfaro prefirió a Gill como portero en el torneo más importante. La confianza fue devuelta con dos metas en cero, contra Turquía y Australia, y al atajar dos penales en la tanda en la que eliminó a Alemania.