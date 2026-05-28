Ventilan FIESTOTA de Charly Rodríguez tras ser campeón con Cruz Azul

El mediocampista Charly Rodríguez organizó una gran fiesta apenas ganó el campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX con Cruz Azul. El futbolista que logró una gran Liguilla inclusive no se ha quitado el jersey de los celestes por el resultado conseguido el domingo pasado ante Pumas.

Esta fiesta ha sido ventilada en redes sociales y el jugador tiene muchos motivos para enfiestar, y es que su hijo cumplió dos años y junto a su esposa armaron una celebración temática.

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Charly Rodríguez, ideó un fiesta de Toy Story y su pequeño hijo fue vestido del mismísimo Woody, pero el resto de personajes de esta película infantil también se alcanzan a apreciar en las historias que han compartido en sus redes sociales.

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En suspenso, posible convocatoria de Charly Rodríguez al Mundial

Charly Rodríguez fue pieza clave para el campeonato de Cruz Azul, su papel, gol y personalidad lo encumbraron con los celestes al título y eso lo colocó en el debate si es que debe subirse a la convocatoria de Javier Aguirre a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La lista final de los 26 convocados se dará el próximo lunes 1 de junio y ante la declaración de Javier Aguirre de que nadie estaba descartado para ir al Mundial en cuanto a jugadores que estuvieran compitiendo en Liguilla o en la Final de Concachampions, el nombre de Charly sonó aún más.

El jugador celeste estará a la espera de saber si existe una llamada de última hora o se mantiene su nombre fuera de la convocatoria mundialista.