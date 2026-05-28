Selección Mexicana: las dos dudas que no dejarían dormir a Javier Aguirre rumbo a la revelación de la lista final de 26 convocados

El lunes 1 de junio se anunciarán a los 26 convocados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un listado que seguramente no ha sido sencillo de diseñar para Javier Aguirre y en el que tendrá que tomar decisiones pensando en el mejor papel en el Mundial que comienza en 11 días.

Javier Aguirre, entrenador de México a estas alturas podría tener dos dudas respecto al llamado al Mundial y radican en un par de jugadores que le causan intriga de a cuál debería de nominar en la lista final de 26 futbolistas.

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La duda sería: Huerta o Alexis Vega

Chino Huerta se ha recuperado de sus lesiones, pero ha visto muy pocos minutos en la temporada precisamente por las lesiones. A su favor tiene que parece estar recuperado totalmente y el ritmo es lo que tratía de agarrar en estos días, recordando que ya se sumó a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento.

Huerta en Bélgica apenas jugó 387 minutos por ese tema de lesión y aunque ha progresado los pocos minutos le juegan en contra.

Luego está Alexis Vega, jugador que también por un tema de lesiones no está en su mejor nivel. El ofensivo de Toluca se operó hace unos meses, regresó con el bicampeón, se integró el 6 de mayo a la concentración extensa de México y a estas alturas parece que sigue habiendo evidencias de lesiones.

Para Vega sería un golpe duro y ese lugar sería para Chino Huerta, de acuerdo a la especulación.

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|Instagram: Chino Huerta

Esta podría ser la lista definitiva de 26 jugadores que podría presentar Javier Aguirre para el Mundial 2026

Javier Aguirre podría tener en mente una lista similar a la que se proyecta como tentativa, con las sorpresas de Alejandro Gómez, defensor de Xolos y Memo Martínez, delantero de Pumas. Además de la duda que habría de ¿Huerta o Vega?

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Mateo Chávez

César Montes

Alejandro Gómez

Jesús Gallardo

Medios

Gilberto Mora

Luis Romo

Edson Álvarez

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Erik Lira

Delanteros

Armando Hormiga González

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Santi Gimenez

Guillemo Martínez

Raúl Jiménez

César Huerta o Alexis Vega

Cuándo dará Javier Aguirre la lista de convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026|MEXSPORT