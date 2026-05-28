Selección Mexicana: las dos dudas que no dejarían dormir a Javier Aguirre rumbo a la revelación de la lista final de 26 convocados
Javier Aguirre tiene que tomar decisiones y parece que hay una rumbo al anuncio de la lista final rumbo al Mundial, que sería complicada de tomar.
El lunes 1 de junio se anunciarán a los 26 convocados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un listado que seguramente no ha sido sencillo de diseñar para Javier Aguirre y en el que tendrá que tomar decisiones pensando en el mejor papel en el Mundial que comienza en 11 días.
Javier Aguirre, entrenador de México a estas alturas podría tener dos dudas respecto al llamado al Mundial y radican en un par de jugadores que le causan intriga de a cuál debería de nominar en la lista final de 26 futbolistas.
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La duda sería: Huerta o Alexis Vega
Chino Huerta se ha recuperado de sus lesiones, pero ha visto muy pocos minutos en la temporada precisamente por las lesiones. A su favor tiene que parece estar recuperado totalmente y el ritmo es lo que tratía de agarrar en estos días, recordando que ya se sumó a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento.
Huerta en Bélgica apenas jugó 387 minutos por ese tema de lesión y aunque ha progresado los pocos minutos le juegan en contra.
Luego está Alexis Vega, jugador que también por un tema de lesiones no está en su mejor nivel. El ofensivo de Toluca se operó hace unos meses, regresó con el bicampeón, se integró el 6 de mayo a la concentración extensa de México y a estas alturas parece que sigue habiendo evidencias de lesiones.
Para Vega sería un golpe duro y ese lugar sería para Chino Huerta, de acuerdo a la especulación.
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Esta podría ser la lista definitiva de 26 jugadores que podría presentar Javier Aguirre para el Mundial 2026
Javier Aguirre podría tener en mente una lista similar a la que se proyecta como tentativa, con las sorpresas de Alejandro Gómez, defensor de Xolos y Memo Martínez, delantero de Pumas. Además de la duda que habría de ¿Huerta o Vega?
Porteros
Raúl Rangel
Guillermo Ochoa
Carlos Acevedo
Defensas
Johan Vásquez
Jorge Sánchez
Israel Reyes
Mateo Chávez
César Montes
Alejandro Gómez
Jesús Gallardo
Medios
Gilberto Mora
Luis Romo
Edson Álvarez
Luis Chávez
Álvaro Fidalgo
Brian Gutiérrez
Orbelín Pineda
Obed Vargas
Erik Lira
Delanteros
Armando Hormiga González
Roberto Alvarado
Julián Quiñones
Santi Gimenez
Guillemo Martínez
Raúl Jiménez
César Huerta o Alexis Vega