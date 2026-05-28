Convocatoria de Argentina: las grandes ausencias para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Argentina anunció su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en ella hay grandes ausentes debido a la amplitud de talento en el país sudamericano. Entre los nombres que no acompañarán a Lionel Messi para defender el campeonato obtenido en Qatar 2022 destacan el de Paulo Dybala y Ángel Di María. Además, hay jóvenes promesas que fueron descartadas por el entrenador Lionel Scaloni como Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

La “Albiceleste” mantiene la base campeona del mundo en la edición pasada con 17 jugadores que celebraron hace cuatro años. Entre los referentes que hacen segunda a Messi están Emiliano “Dibu” Martínez, Rodrigo De Paul y Julián Álvarez. Taty Castellanos y Marco Senesi son dos futbolistas que están en su mejor momento con sus clubes, el West Ham y Bournemouth, respectivamente, pero fueron ignorados por el estratega.

Lionel Messi

Los campeones del mundo que no repiten en 2026

Paulo Dybala y Marcos Acuña no han mantenido su nivel en los cuatro años posteriores a que alzaron la Copa del Mundo. Dybala se mantiene en la Roma, pero sus minutos disminuyeron drásticamente en la última temporada. Acuña ha sido regular con River Plate desde su llegada en 2024, pero las lesiones le han impedido jugar con regularidad. El "Huevo" solo ha disputado 17 partidos en el año y apenas supera el millar de minutos en cancha.

TE PUEDE INTERESAR:



Algunos ya no están en la convocatoria de Argentina por la edad. Tal es el caso de Ángel Di María y Franco Armani. El mediocampista ofensivo está en el ocaso de su carrera y aún es miembro de Rosario Central. Lamentablemente, el jugador de 38 años ha disputado 20 partidos en los que acumula 1,515 minutos. Por eso, Valentín Barco o Exequiel Palacios son mejores opciones. En el caso de Armani, el cambio generacional pegó fuerte porque Juan Musso va como tercer portero por detrás de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli luego de que se convirtió en el suplente de Santiago Beltrán en River Plate.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

Asimismo, hay otros jugadores que ya no forman parte de lo más destacado entre los futbolistas argentinos. Alejandro Gómez, Juan Foyth y Guido Rodríguez están en equipos de menor nivel a los que se encontraban en 2022. "Papu" Gómez pasó del Sevilla al Calcio Padova. Foyth era titular en el Tottenham y ahora sufrió una rotura del tendón de Aquiles mientras jugaba para el Villarreal. El caso de Rodríguez implicó pasar de titular en el Betis a un suplente ocasional en el Valencia.