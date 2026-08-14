Ventura Gómez, entrenador: “La motivación para hacer ejercicio se encuentra escuchando”

Encontrar motivación para entrenar no siempre depende de tener una rutina perfecta o de proponerse objetivos demasiado grandes. Para algunas personas, el primer paso consiste en entender qué necesitan realmente y qué relación quieren construir con el ejercicio. Esa mirada es la que Ventura Gómez aplica con sus clientes en END.

El entrenador español considera que escuchar a cada persona es fundamental para conseguir que la actividad física se mantenga en el tiempo. “La motivación se encuentra escuchando”, explica Ventura, quien defiende un método basado en adaptar cada sesión a las necesidades, circunstancias y objetivos de quien tiene delante.

Entrenar no significa hacerlo cada vez más

Una de las principales ideas de Ventura es alejarse de la cultura del exceso. Para él, aumentar constantemente la intensidad no necesariamente produce mejores resultados y puede terminar convirtiendo el ejercicio en una obligación difícil de sostener.

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“Aquí más no es mejor. Aquí tenemos que hacer lo concreto y a ciertas edades buscamos más calidad que cantidad”, señala el entrenador. Por eso, su método contempla factores como el descanso, el nivel de energía y el estado físico de cada cliente antes de decidir qué trabajo realizar.

Close up shot of a young man lifting dumbbell while using smartphone. Bodybuilding motivation and determination.|Archivo TV Azteca

También considera que una sesión no debe ser idéntica todos los días. “Cada día es diferente y hay que estar alertas para adaptar el trabajo”, explica. La intención es evitar que el entrenamiento termine generando un desgaste innecesario.

Las mejores frases de Ventura Gómez que explica su filosofía de entrenamiento

“La motivación se encuentra escuchando”: Para Ventura, se debe ver las necesidades y preferencias de cada persona.

Para Ventura, se debe ver las necesidades y preferencias de cada persona. “Aquí más no es mejor”: El entrenador considera que la calidad del ejercicio debe estar por encima del peso.

El entrenador considera que la calidad del ejercicio debe estar por encima del peso. “Tenemos gente que lleva 12 años con nosotros”: La permanencia de sus clientes representa, para él, es clave.

|Archivo TV Azteca

“Yo no quiero que mejoren un 100% ya, yo quiero el 1% al día”: Su filosofía apuesta por pequeños avances constantes en lugar de buscar transformaciones inmediatas.

Su filosofía apuesta por pequeños avances constantes en lugar de buscar transformaciones inmediatas. “No tienes por qué salir destrozado”: Ventura cuestiona la idea de que una sesión solamente fue efectiva si termina provocando agotamiento extremo.

El objetivo final de su propuesta es que el ejercicio pueda acompañar a las personas durante distintas etapas de su vida. Para conseguirlo, apuesta por conocer a cada cliente, ajustar el entrenamiento y convertir la actividad física en un hábito.

