Atlético de Madrid 1-0 Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de ida en las Semifinales de la Copa del Rey; marcador online

Este jueves 12 de febrero del 2026, es el partido de ida de la Semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid vs Barcelona y podrás seguir totalmente EN VIVO y GRATIS el resultado del encuentro minuto a minuto. Ambos equipos buscan llegando imponer condiciones en el encuentro de ida, con el objetivo de poder llegar a la gran final.

El partido de Atlético de Madrid vs Barcelona arranca en punto de las 14 horas tiempo del centro de México en el Estadio Metropolitano.

Atleti llega de vencer al Betis en Cuartos de Final, mientras que los culés vencieron al Albacete para poder llegar a la gran Semifinales.

Para el partido de vuelta, se enfrentaran hasta el 3 de marzo del 2026 por lo que obtener una ventaja hoy puede ser clave pues podrían perder algún jugador clave por lesión.

Este encuentro podría representar problemas graves para el Barcelona, quien llega sin 5 de sus piezas más importantes en el medio campo y la delantera, pues Pedri, Gavi, Andreas Christensen, Raphinha y Marcus Rashford no estarán disponibles en esta ocasión.

Alineaciones del Atlético de Madrid vs Barcelona

Alineación del Atlético de Madrid:

Portero: Musso

Defensas: Molina, Pubill, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Simeone, Llorente, Koke y Lookman

Delanteros: Griezmann y Álvarez

Alineación del Barcelona:

Portero: García

Defensas: Balde, García, Cubarsí y Koundé

Mediocampistas: López, de Jong y Casadó

Delanteros: Olmo, Torres y Yamal

