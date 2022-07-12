Ver gratis EN VIVO Tlaxcala vs Dorados | Liga BBVA Expansión MX
Arranca la jornada 3 de la Liga BBVA Expansión MX y los encargados de abrir la actividad serán Tlaxcala FC y Dorados de Sinaloa por la señal de FUT Azteca
La Liga Expansión BBVA MX está en las pantallas de TV Azteca Deportes y también podrás disfrutar de la liga de plata los martes por nuestras plataformas digitales, esta ocasión podrás ver el partido entre los Coyotes de Tlaxcala contra Dorados de Sinaloa correspondiente a la jornada 3 en punto de las 4:55 pm.
Resumen: Mazatlán 0-1 Tigres | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga BBVA MX
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El “Gran Pez” buscará ganar su primer partido en el Apertura 2022, pues no ha ganado desde que arrancó el certamen, por su parte el conjunto de Tlaxcala arrancó el torneo con un triunfo 2-0 ante Cimarrones y en la segunda fecha perdió contra Atlético de Morelia.
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