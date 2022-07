Los eventos de la semana del 11 al 17 de julio en TV Azteca Deportes

La semana del 11 al 17 de julio estará llena de actividades deportivas y en las pantallas de Azteca Deportes tendremos mucha actividad. Futbol, box, beisbol, Formula E y también Esports. Estos son todos los eventos que tendremos y podrás disfrutar en nuestros diferentes plataformas.

Martes 12 de julio

La Liga BBVA Expansión MX está en nuestras plataformas digitales. No te pierdas el partido entre Tlaxcala y Dorados.

Tlaxcala vs Dorados se enfrentarán y podrás sintonizarlo a las 4:55 PM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook y Youtube.

También tenemos al rey de los deportes. Los Toros de Tijuana, campeones de la Liga Mexicana de Beisbol se enfrentarán a los Diablos Rojos del México a las 7:25 PM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook y Youtube.

Jueves 14 de julio

Otro partido de la Liga BBVA Expansión MX, Tapatío y Atlético Morelia tendrán actividad en Azteca Deportes. No te pierdas el partido a las 4:55 PM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook y Youtube.

Así como el martes, el jueves se disfrutará el beisbol tras el final del futbol. Piratas y Mariachis se enfrentan a las 7:25 PM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook y Youtube.

Circuito Botanero. Un invitado de lujo se enfrenta a alguno de nuestros comentaristas en la previa del Viernes Botanero, podrñas verlo por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook, Youtube y Twitch de Azteca Deportes y Azteca Esports.

Viernes 15 de julio

El Viernes Botanero como tradición en nuestras pantallas. El Puebla de Nicolás Larcamón recibe al León y podrás disfrutarlo con el mejor equipo de narradores.

Puebla vs León a partir de las 6:55 PM por nuestro sitio , la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

Sábado 16 de julio

La Formula E llega a Nueva York y podrás disfrutarla con nosotros.

Ronda 11 a partir de las 11:50 AM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y TikTok.

La temporada regular de la LLA la podrás disfrutar a partir de las 3:00 PM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook, Youtube y Twitch de Azteca Deportes y Azteca Esports.

Sigue la actividad de la Liga BBVA MX.

Atlas vs Cruz Azul y Santos vs Chivas. Dos partidos que seguramente dejarán muchas emociones. Arranca la función a las 4:55 PM y a las 7:00 PM respectivamente por nuestro sitio , la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

Para cerrar, la Casa del Boxeo tendrá un duelo entre Juan López vs Lamberto Macías y Jorge García vs Mauricio Gutiérrez a partir de las 11:00 PM por nuestro sitio , la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

Domingo 17 de julio

Ronda 12 de la Formula E a partir de las 11:50 AM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y TikTok.

Puebla vs Pumas de la Liga BBVA MX Femenil a las 11:55 AM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook y Youtube.

La temporada regular de la LLA la podrás disfrutar a partir de las 3:00 PM por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, Facebook, Youtube y Twitch de Azteca Deportes y Azteca Esports.