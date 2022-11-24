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Fútbol

Ver gratis Uruguay vs Corea del Sur en vivo

No te pierdas el partido Uruguay vs Corea del Sur EN VIVO y gratis a partir de las 13:00 horas por la pantalla de Azteca Deportes, El Canal del Mundial

Uruguay vs Corea
|REUTERS

Escrito por: Iván Vilchis

Es el quinto día de actividad mundialista en Qatar 2022 y hoy, 24 de noviembre, juegan los últimos dos grupos, Grupo G y Grupo H, para cerrar la primera jornada de actividad. Tendremos el debut de Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar Jr, Vinicius y compañía.

El primer partido del Grupo H es Uruguay vs Corea del Sur a las 7 de la mañana hora del Centro de México. Las icónicas del partido son si Heung-Min Son jugará de titular o si tendrá minutos en el partido y de a qué delantero pondrá Diego Alonso en la alineación.

Vamos a conceder deseos a nuestros protagonistas | El Mundial de la Comedia

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¿Dónde ver gratis Uruguay vs Corea del Sur?

No te pierdas este partidazo por la pantalla de El Canal del Mundial, Azteca 7, desde las 6:45 am con Carlos Guerrero ‘Warrior’, Majo González, Luis García ‘El Doctor’ y Jorge Valdano.

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