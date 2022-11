La racha de la Selección Mexicana que impide su calificación en Qatar

La Selección Mexicana cosechó 1 punto de su presentación en el Mundial de Qatar 2022; Guillermo Ochoa fue la gran figura del partido, atajando un penalti al delantero estelar de Polonia: Robert Lewandowski. Pese a dominar las facetas del juego, el equipo azteca no pudo reflejar las sensaciones positivas.

El Grupo C se ha complicado con la victoria sorpresiva de Arabia Saudita, el equipo albiceleste buscará ganar a toda costa sus partidos restantes, por lo que la Selección Mexicana deberá presentar su mejor versión para aspirar a quedarse con algún punto en la segunda jornada, no obstante, llama la atención un dato revelador del equipo nacional.

La racha de la Selección Mexicana que pone en riesgo su calificación de la fase de grupos

La Selección Mexicana tiene un déficit de cara al gol evidente, y no marca en una Copa del Mundo desde que Javier Hernández se hiciera presente ante Corea del Sur en Rusia 2018, el cuadro azteca acumula 304 minutos sin celebrar un gol, de continuar con esa tendencia... estaría muy comprometida su claificación a los Octavos de Final.

Representa la sequía de goles más larga en la historia de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo de la FIFA entre 1994 y 2022.

México cortó racha de goles

Con el empate sin goles ante Polonia, el equipo del Tata Martino cortó una racha de marcar en todas sus presentaciones de Copas del Mundo desde 1998; desde entonces, siempre habían celebrado un gol en el inicio del máximo evento a nivel selecciones.

Las palabras del Tata Martino sobre la definición de México

Previo a la presentación de México en el Mundial de Qatar 2022, el estratega argentino Gerado Martino se había referido ante la carencia de goles en la zona alta.





“Si tuviera que elegir una preocupación me quedo más con la falta de gol más que la falta de creación. A este nivel se paga un alto precio por no convertir. Los tres partidos ante Uruguay, Paraguay y Ecuador no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no convirtiera porque no tuvimos gestación de juego, pero con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol”, indicó durante la preparación, declaró ante la falta de gol de la Selección Mexicana.