Ver gratis Tapatío vs Atlético Morelia | Final, Liga de Expansión

Tapatío recibe al Atlético Morelia para disputar la Final de Vuelta de la Liga BBVA de Expansión MX. El equipo de Guadalajara, dirigido por Gerardo Espinoza, llega al encuentro con la ventaja luego del encuentro disputado en el Estadio Morelos.

Con marcador de 2-1 tras los goles de Juan Brigido, la escuadra Rojiblanca busca coronarse en el Torneo Clausura 2023, certamen en el cual son la mejor ofensiva del campeonato con 30 anotaciones en la Fase Regular, instancia en la que terminaron siendo el segundo lugar de la competencia.

Por su parte, el Atlético Morelia, comandado por Carlos Adrián Morales, tiene el objetivo de remontar en territorio ajeno para levantar el trofeo.

A lo largo del campeonato regular, el cuadro de los 'Canarios' tuvo un registro de nueve partidos jugados fuera de casa con un registro de tres victorias, tres empates y tres juegos perdidos.

Durante la Fase Regular, el cuadro de los Purépechas fue uno de los equipos que pudo ganarle a Tapatío. En la Jornada 6, el conjunto de Morelia vio la victoria por marcador de 2-0 en casa.

Resumen Chivas 0-1 América | Liga BBVA MX | Semifinal ida Clausura 2023

Te puede interesar: El nuevo trabajo de Marco Fabián tras quedarse sin equipo

Azteca Deportes transmite Tapatío vs Atlético Morelia

El encuentro de Vuelta entre Tapatío y Atlético Morelia lo puedes disfrutar por la señal de TV Azteca Deportes. Mediante plataformas digitales, puedes ver gratis la Gran Final de la Liga BBVA Expansión MX en punto de las 21:00 horas, tiempo del Centro de México.

Te puede interesar: Juan Ignacio Dinenno aclara su futuro con Pumas rumbo al Apertura 2023