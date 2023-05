El nuevo trabajo de Marco Fabián tras quedarse sin equipo

Marco Fabián ha encontrado un nuevo empleo. Luego de quedarse sin equipo tras ser dado de baja de Mazatlán FC, el mediocampista no ha sido fichado por otro club de la Liga BBVA MX, sin embargo, ya ha encontrado otra fuente de ingresos fuera del futbol.

El exjugador del cuadro de los ’Cañoneros’ ha encontrado una herramienta para seguir generando dinero pese a no tener equipo. Y es que a lo largo del Torneo Clausura 2023, el ex de Chivas solo tuvo un registro de 190 minutos de juego a lo largo de siete partidos en los cuales, no hubo ni uno solo fue titular, no obstante, hizo un gol con la escuadra de La Perla del Pacífico.

Ahora, Marco Fabián genera ingresos mediante una plataforma en la que envía saludos personalizados. El mediocampista de 33 años de edad cobra 6 mil pesos por cada video. En dicho sitio, el exfutbolsita de Mazatlán tarda tres días en generar el contenido a quienes compran el saludo.

Bajas de Mazatlán para el Apertura 2023

Luego de haber finalizado el Torneo Clausura 2023 en el fondo de la tabla general, el equipo de los ‘Cañoneros’ dio a conocer la lista de bajas del plantel.

Junto con Marco Fabián, Enrique Cedillo, Luis Fernando Quintana, Oswaldo Alanís, Raúl Sandoval, Emilio Sánchez, Efraín Orona y Fernando Illescas, dejan al cuadro de La Perla del Pacífico.

De igual forma, Rubén Omar Romano fue cesado como entrenador y han anunciado a Ismael Rescalvo para ocupar el banquillo en la siguiente campaña.

Al frente del equipo, el estratega argentino estuvo al mando en 13 partidos en los cuales, tuvo un registro de dos victorias, un empate y diez derrotas como DT del Mazatlán FC.

