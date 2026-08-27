La verdadera estadística que pone a Toluca como el favorito en la Leagues Cup

Toluca logró clasificarse a las Semifinales de la Leagues Cup, torneo donde solamente quedan equipos mexicanos en carrera. Los dirigidos por Antonio Mohamed consiguieron vencer por 2-0 a Austin FC en Estados Unidos y ahora buscarán pelear hasta el último momento por el título. Un dato posiciona a los Diablos Rojos como claro favorito a quedarse con el trofeo.

El cuadro escarlata dominó de principio a fin el partido jugado en Nueva Jersey y se quedó con el triunfo gracias a los goles de Helinho y Jorge Díaz Price. Pero hay una estadística que pone a Toluca entre los equipos más serios del campeonato y es que fue el único conjunto en no recibir disparos al arco en los Cuartos de Final. Austin remató 9 veces, pero ninguna de las ocasiones fue dentro de los tres postes.

Toluca neutralizó a Austin en Estados Unidos

Esta estadística enaltece la capacidad defensiva del cuadro dirigido por el ‘Turco’ Mohamed, que logró plasmar un equipo sólido pese a la numerosa cantidad de bajas que sufrió en los últimos días. Además, Austin era un equipo que no conocía la derrota en la Leagues Cup, ya que logró vencer a los tres clubes mexicanos durante la Fase Uno del torneo.

En la primera jornada había derrotado por 2-0 a Xolos de Tijuana. Continuó con su buena forma en el siguiente partido, donde goleó por 3-0 a Puebla. Finalmente, el conjunto texano cerró su participación en la primera fase de la Leagues Cup ante el Club América. A pesar del empate 1-1 en los 90 minutos, Austin se quedó con la victoria al derrotar a los azulcremas en la tanda de penales.

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Así fue el triunfo de Toluca sobre Austin

Toluca tomó la iniciativa desde los primeros minutos, aunque no encontró espacios para abrir el marcador durante la primera mitad. El rumbo del encuentro cambió al minuto 40, cuando Joseph Rosales fue expulsado luego de una revisión en el VAR y dejó al conjunto estadounidense con diez futbolistas.

Los Diablos Rojos aprovecharon la superioridad numérica en el complemento. Al minuto 53, Helinho convirtió desde el punto penal para colocar el 1-0. Brad Stuver evitó que la diferencia fuera mayor con varias atajadas, pero no pudo sostener a Austin hasta el final.

Helinho marcó uno de los dos goles del triunfo de Toluca frente a Austin|Crédito: @TolucaFC / X

Cuando el partido estaba a punto de terminar, Jorge Díaz Price aprovechó un contragolpe y sentenció el 2-0 al minuto 90+7. De esta manera, Toluca aseguró su boleto a las Semifinales y mantuvo su portería en cero pese a la reacción que intentó su rival durante los últimos instantes.

Qué sigue para Toluca en la Leagues Cup

El próximo rival de Toluca será Club León, equipo que consiguió su clasificación tras golear por 3-0 al Real Salt Lake. La Fiera llega con paso perfecto en la Leagues Cup, ya que ganó los cuatro partidos que disputó durante la presente edición.

La Semifinal entre los Diablos Rojos y León se llevará a cabo entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre. El horario y la sede todavía no fueron confirmados oficialmente por la organización del torneo.

El ganador avanzará directamente a la Final y también asegurará su clasificación a la próxima Concacaf Champions Cup. Por su parte, el perdedor deberá disputar el partido por el tercer lugar, que también entregará un boleto al campeonato continental.