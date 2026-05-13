ÚLTIMA HORA: Triunfó en la Liga BBVA MX y ahora lo despiden de la Serie A

La crisis deportiva en el Club Sport Emelec ha cobrado su primera víctima. Este miércoles 13 de mayo, diversos reportes desde Ecuador aseguran que la directiva del equipo ha tomado la decisión irreversible: el uruguayo Vicente Sánchez no seguirá como director técnico del primer equipo. Aunque la oficialización está pendiente de los detalles del finiquito, el ciclo del charrúa en Guayaquil se da por terminado tras una gestión marcada por la escasez de victorias.

¡Semifinales definidas! Cruz Azul, Chivas, Pachuca y Pumas van por el título del Clausura 2026

¿Por qué quitan a Vicente Sánchez como entrenador?

La realidad del equipo del Emelec es crítica. Tras 13 jornadas disputadas en la LigaPro Serie A 2026, Emelec se encuentra sumergido en la parte baja de la tabla, ocupando el puesto 12 con apenas 15 unidades. Esta "pobreza de resultados" no solo ha alejado al club de los puestos de protagonismo, sino que lo ha condenado a la zona del Grupo de Descenso, una situación inaceptable para una de las instituciones más laureadas de Ecuador.

El balance de Vicente Sánchez al frente del equipo es un reflejo de la inestabilidad: 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas. La falta de funcionamiento colectivo y la incapacidad para sumar de a tres en el Estadio Capwell terminaron por agotar la paciencia de la directiva que ya busca un sucesor para intentar rescatar la temporada.

TE PUEDE INTERESAR:



Vicente Sánchez en su etapa con Cruz Azul

La caída de Vicente Sánchez en Ecuador resulta sorpresiva si se compara con el éxito inmediato que cosechó en México. El uruguayo llegó al banquillo de Cruz Azul para el Clausura 2025 tras la salida de Martín Anselmi, y sus números con la Máquina fueron de auténtico campeón.

En su paso por La Noria, Vicente Sánchez registró una efectividad sobresaliente que superó el 80% en sus primeros encuentros. Logró sumar 18 victorias totales y llevó al equipo hasta las semifinales del torneo local. Sin embargo, su mayor éxito fue la conquista de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025, devolviendo al club al plano internacional y el pase para lel siguiente Mundial de Clubes 2029.

Aquella inercia ganadora parece haberse quedado en la Ciudad de México. Mientras en Cruz Azul se le recuerda por su gestión de plantilla y títulos, en Emelec su paso será recordado como una etapa gris que tiene al equipo peleando por la permanencia.

