El inesperado DT que vuelve a aparecer en el radar de Cruz Azul

Vicente Sánchez volvió a quedar sin equipo. Después de varios días de rumores e incertidumbre alrededor de su futuro, Emelec terminó haciendo oficial la salida del entrenador uruguayo tras una etapa marcada por malos resultados y mucha presión interna en Ecuador.

Y como era de esperarse, su nombre inmediatamente comenzó a relacionarse otra vez con Cruz Azul.

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La situación llega justo en un momento donde La Máquina todavía no define quién será su entrenador para el Apertura 2026. Aunque Joel Huiqui sigue con vida en la Liguilla y ha generado buenas sensaciones dentro del club, la directiva continúa evaluando escenarios para el próximo semestre.

Por eso el despido de Vicente inevitablemente reactivó la conversación.

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El fracaso de Vicente Sánchez en el futbol de Ecuador

La aventura del uruguayo en Ecuador nunca terminó de consolidarse. Emelec atravesó semanas muy complicadas tanto en funcionamiento como en resultados, y la presión alrededor del proyecto fue creciendo jornada tras jornada. El equipo quedó atrapado cerca de la zona baja y los números terminaron pesando demasiado.

Más allá de algunos momentos positivos, la directiva decidió cortar el proceso antes de que la crisis siguiera creciendo.

Así es como Vicente vuelve al mercado y automáticamente reaparece en el radar mediático de Cruz Azul, y quizás de algunos otros equipos de la Liga BBVA MX.

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¿Puede realmente volver a La Noria?

Hoy el panorama parece complicado. No porque Vicente Sánchez no tenga respaldo de una parte de la afición, sino porque dentro del club existen heridas y decisiones recientes que hacen difícil imaginar un regreso inmediato.

La realidad es que, después de su etapa anterior, la directiva optó por otros perfiles y terminó alejándose completamente del proyecto encabezado por el uruguayo. Incluso cuando logró resultados importantes, nunca terminó de existir plena convicción alrededor de su continuidad.

Joel Huiqui and Vicente Sanchez Assistant coach of Cruz Azul during the 3rd round match between Cruz Azul and Puebla as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on January 25, 2025 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Y ahora otro obstáculo para Vicente: Joel Huiqui. Y es que el exdefensor de La Máquina sigue cambiando la conversación

Cada victoria de Huiqui lo acerca un poco más a su permanencia como Director Tecnico y le despega poco a poco la etiqueta de "entrenador interino".

El equipo recuperó confianza, el vestidor parece responder y Cruz Azul ya está instalado en semifinales. Por eso, dentro de la institución prefieren esperar antes de acelerar cualquier decisión sobre el próximo entrenador.