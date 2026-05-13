La IA predice cuál de los 4 equipos semifinalistas ganará el Clausura 2026

Así como le pedimos a la IA 300 simulaciones de las semifinales del Clausura 2026, recientemente la inteligencia artificial de Gemini analizó minuciosamente las variables para definir quién será el campeón de este torneo de la Liga BBVA MX. Los cuatro sobrevivientes de la Liguilla visualizan sus posibilidades de llegar a la Gran Final y a ser campeón.

Mientras muchos se preguntan hace cuánto tiempo cada semifinalista no es campeón de la Liga MX, la IA realizó simulaciones avanzadas para determinar qué equipo tiene mayor probabilidad de éxito. Los resultados muestran una tendencia marcada por la solidez en la localía y el peso de las individualidades. Según Gemini, el campeón del Clausura 2026 será Cruz Azul.

¿Por qué será campeón Cruz Azul, según la IA?

Según la IA, por el rendimiento mostrado hasta ahora y las simulaciones de probabilidad, Cruz Azul tiene el camino más claro para levantar la décima. Por un lado, el poderío individual con la presencia de Agustín Palavecino ha sido el factor diferencial en este torneo. Además, se ha logrado una solidez defensiva bajo el mando de Joel Huiqui.

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Las predicciones de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul vs. Chivas: El favoritismo de La Máquina asciende al 64%. El orden defensivo celeste lograría neutralizar las transiciones rápidas de un Guadalajara mermado por bajas. El Rebaño Sagrado sufriría las ausencias de sus seleccionados nacionales.

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Pumas vs. Pachuca: En el choque de estilos en CU, los universitarios se impusieron en el 57% de efectividad de las simulaciones. A pesar de la velocidad explosiva de los Tuzos, la experiencia de Keylor Navas bajo los tres palos sería la clave absoluta. El equipo dirigido por Efraín Juárez aprovecharía su mejor posición en la tabla general.

Una final capitalina en el horizonte del Clausura 2026

El análisis proyecta que, en 142 simulaciones, la final resultante fue un choque entre Cruz Azul y Pumas. Este enfrentamiento por el título marcaría una revancha histórica para la UNAM, mientras que para los cementeros sería la oportunidad de consolidar su proyecto tras 15 años de sequía. No obstante, según la IA, La Máquina es el favorito.