¿Cuántas victorias tiene Marco Verde, el “heredero” del Canelo Álvarez?

Hace algunas semanas el nombre de Marco Verde se volvió tendencia luego de sumar un triunfo más en su carrera como boxeador profesional, por lo que son muchas las personas que se preguntan cuántas victorias tiene el llamado heredero de Saúl, el Canelo Álvarez.

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Fue previo al último enfrentamiento de Marco Verde que Eddy Reynoso, mánager del Canelo Álvarez, aseguró que Marco le recuerda mucho a Saúl, pues gracias a su responsabilidad y resiliencia le figura mucho a lo que, en su momento, representó el nacido en el estado de Jalisco.

¿Cuántos triunfos tiene Marco Verde como profesional?

La última victoria de Marco Verde se dio hace unas semanas luego de acabar con David, el Supermán Camacho a través de un nocaut técnico durante el quinto episodio. Este triunfo llega en un gran momento en la carrera de Verde, quien ha comenzado a llamar poderosamente la atención.

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Ante ello, vale decir que, desde que dio el salto al terreno profesional en mayo del 2025, Marco Verde ya suma un total de seis victorias, mismas de las cuales tres se dieron por la vía del cloroformo. De igual forma, el mexicano mantiene su invicto ya con 24 años de edad.

Con estos números, Marco Verde ha comenzado a generar interesantes expectativas respecto a su futuro, por lo que, además de ser considerado uno de los herederos del Canelo Álvarez, también se ha vuelto una realidad dentro del boxeo profesional de cara a los próximos años.

¿Cuándo saltó a la fama Marco Verde?

En este punto vale decir que Marco Verde se volvió tendencia durante los Juegos Olímpicos de París 2024, mismos en donde el mexicano llegó a la gran final del boxeo a través de su peso. Marco se quedó con la medalla de plata; sin embargo, un año después tomó la decisión de ingresar al mundo profesional.