VIDEO: Ángel Correa dejó Tigres por una fortuna y ya se lesionó en River Plate

Ángel Correa atraviesa un inicio complicado desde su salida de Tigres UANL. Después de convertirse en uno de los fichajes más costosos en la historia de River Plate (el más alto según algunos reportes), el delantero argentino sufrió una lesión durante su segundo partido en el equipo, en una noche que terminó con otra derrota para el conjunto de Núñez.

El atacante de 31 años fue titular ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Ángel Correa permaneció en el campo hasta el minuto 70. En ese momento pidió el cambio tras resentirse físicamente de un golpe sufrido en el primer tiempo. Por ahora no existe un parte médico oficial, por lo que se esperarn los estudios para conocer la lesión.

Ángel Correa salió lesionado en otra derrota de River Plate y no hizo un buen partido

River cayó 1-0 como visitante frente a Gimnasia y profundizó su mal momento en el Torneo Clausura. Correa tuvo algunas intervenciones ofensivas durante el encuentro e incluso protagonizó una de las pocas aproximaciones de peligro de su equipo en el primer tiempo, aunque terminó abandonando el terreno de juego antes del final.

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Tras el partido, el canal argentino TyC Sports calificó con 5 (cinco) la actuación del exjugador de Tigres. El medio destacó que el punta de 31 años comenzó el encuentro con molestias físicas y que dejó algunos destellos de su calidad, aunque también señaló que el contexto futbolístico del equipo dificulta el rendimiento individual de los refuerzos.

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Ángel Correa y la millonaria operación con Tigres

La transferencia de Correa generó gran expectativa desde que River alcanzó un acuerdo con Tigres. El club argentino cerró la negociación por 15 millones de dólares, luego de varias ofertas y semanas de conversaciones entre ambas instituciones. Otros reportes aseguran que fueron 18 mdd.

El campeón del mundo con Argentina firmó contrato hasta diciembre de 2029 y llegó después de registrar 23 goles y 14 asistencias en 54 partidos en Tigres de la UANL. En sus primeros encuentros con River disputó 25 minutos frente a Barracas Central y 70 minutos contra Gimnasia, donde sufrió la lesión que ahora mantiene en alerta al entrenador Eduardo Coudet.

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Video de la lesión de Ángel Correa

Las imágenes del momento en que Correa abandona el terreno de juego comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Mientras River espera conocer el diagnóstico definitivo, el delantero queda pendiente de la evolución física para saber si podrá estar disponible en los próximos compromisos con River Plate.